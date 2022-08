Sky Showcase: Das komplette Auftaktprogramm

Anzeige

Direkt zum Start am 4. August zeigt Sky bei Sky Showcase erstklassige Serienhighlights, wie „Shakespear & Hathaway“, „Lucifer“ oder „Modern Family“. Hier ein Überblick des ersten Programmtags:

5.50 Uhr: „Zoo und so“ Folge 1

6.35 Uhr: „Zoo und so“ Folge 2

7.25 Uhr: „Shakespear & Hathaway“ Folge 1

8.10 Uhr: „Shakespear & Hathaway“ Folge 2

9.00 Uhr: Sky Sport News „Vormittagsreport“

11.05 Uhr: „How I Met Your Mother“ Folge 1

11.35 Uhr: „How I Met Your Mother“ Folge 2

12 Uhr: „Brooklyn Nine-Nine“ Folge 1

12.25 Uhr: „Brooklyn Nine-Nine“ Folge 2

12.50 Uhr: „Die Rosenheimcops“ Staffel 18, Folge 1

13.35 Uhr: „Die Rosenheimcops“ Staffel 18, Folge 2

14.25 Uhr: „Mord mit Aussicht“ Folge 1

15.20 Uhr: „Mord mit Aussicht“ Folge 2

16.10 Uhr: „Der Coroner – Fälle der Rechtsmedizin“ Folge 1

17 Uhr: „Der Coroner – Fälle der Rechtsmedizin“ Folge 2

Doku „Patagonia“ gebührt die Ehre der ersten Prime Time bei Sky Showcase

17.50 Uhr: „Hawaii Five-0“ Staffel 5, Folge 9

18.35 Uhr: „Hawaii Five-0“ Staffel 5, Folge 10

19.20 Uhr: „Modern Family“ Staffel 11, Folge 17, Serienfinale

19.50 Uhr: „Modern Family“ Staffel 11, Folge 18, Serienfinale

20.15 Uhr: „Patagonia“ Folge 1

21 Uhr: „Lucifer“ Staffel 6, Folge 1

21.50 Uhr: „Lucifer“ Staffel 6, Folge 2

22.50 Uhr: „9-1-1: Lone-Star“ Staffel 3, Folge 13

23.35 Uhr: „9-1-1: Lone-Star“ Staffel 3, Folge 14

0.25 Uhr: Best-of „Quatsch Comedy Club“

Im Laufe des Monats folgt dann endlich „House of the Dragon“, die Serie, auf die zahlreiche „Game of Thrones“-Fans sehnlichst warten. „Smiley Face Killers“ geht für die True Crime-Liebhaber dann am 6. August an den Start.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: „Sky Showcase bietet unseren Kunden auf einem prominenten Sender das „Best-Of“ unseres vielfältiges Entertainment-Programms unserer sieben Entertainment-Sendermarken sowie Einblicke in Sky Cinema, Sky Sport und Partnerinhalte. Wer lieber linear schaut, bekommt hier schnell einen Überblick unserer Top-Highlights.“

Die Empfangsdaten von Sky Showcase via Astra 19,2 Grad Ost sind diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zu entnehmen.

