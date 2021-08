Sky zeigt täglich Live-Tennis aus Toronto

Anzeige

Heute startet das ATP Masters in Toronto mit einem stark besetzten Teilnehmerfeld. Sky berichtet täglich live aus der kanadischen Metropole.

Das diesjährige ATP Masters in Toronto bietet trotz den Absagen von Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem und dem Olympiasieger Alexander Zverev ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld. Neben dem fünfmaligen Sieger Rafael Nadal nehmen mit Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Metteo Berrettini insgesamt fünf Top 10-Spieler der Weltrangliste am Turnier teil. Dadurch kann es auch zur Neuauflage des letztmaligen Finales 2019 zwischen Nadal und Medvedev kommen. Das Turnier im Rahmen der ATP Masters 1000-Tour im letzten Jahr abgesagt wurde.

Sky überträgt das Hartplatzturnier, dass als Vorbereitungsturnier für die US Open gilt, bis zum 9. September. Dabei beginnen die Übertragungen des ATP Masters aus Toronto täglich von heute an bis Donnerstag ab 17 Uhr, am Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 21 Uhr und am Sonntag ab 19.30 Uhr. Paul Häuser, Markus Gaupp, Marcel Meinert und Stefan Hempel kommentieren. Letztgenannter soll nach Angaben von Sky auch die Finalpartie kommentieren.

Das ATP Masters in Toronto bei Sky:

Montag, 9. August, ab 17 Uhr auf Sky Sport 6

Dienstag, 10. August, ab 17 Uhr auf Sky Sport 1

Mittwoch, 11. August, ab 17 Uhr auf Sky Sport 1

Donnerstag, 12. August, ab 17 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 13. August, Viertelfinalspiele ab 18 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 2

Samstag, 14. August, die Halbfinalspiele ab 21 Uhr und ab 2 Uhr, jeweils auf Sky Sport 2

Sonntag, 15. August, das Doppelfinale ab 19.30 Uhr, das Einzelfinale ab 22 Uhr, jeweils auf Sky Sport 2