Diesen Donnerstag kommt es zu einem „Match of the Week“ der besonderen Art, wenn Jürgen Klopp und der FC Liverpool auf die Mannschaft von Thomas Tuchel, den FC Chelsea, trifft.

Erstmalig treffen die beiden deutschen Erfolgstrainer in der Premier League aufeinander (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Liverpool konnte am vergangenen Wochenende den Negativlauf vorerst stoppen und gegen Sheffield gewinnen. Chelsea kam im Topspiel nicht über ein 0:0 gegen Manchester United hinaus, so dass die beiden Mannschaften aktuell nur einen Punkt auseinander liegen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Klopp und Tuchel nicht unbedingt Freunde

Sky beginnt die Übertragung heute bereits ab 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD. Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Mirko Slomka kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss. Bereits ab Nachmittag ab 16.30 Uhr stimmt Sky Sport News in einem „Klopp gegen Tuchel Spezial“ auf das Topspiel in der Premier League ein. Dabei wird auch Sky Experte Mirko Slomka im Studio sein und weitere Gäste zugeschaltet. Um 18.50 Uhr gibt es noch zwei weitere Premier-League-Spiele live bei Sky. West Bromwich gegen Everton läuft auf Sky Sport 7, Fulham – Tottenham auf Sky Sport 1.

Das zweite „Match of the Week“ in dieser Woche findet dann im Rahmen des 27. Spieltags am Sonntag statt. Die Stadtrivalen Man City und Man United treffen im Derby aufeinander. Die Citizen sind seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen und haben die Chance auf mehrere Titel in dieser Saison. Die Red Devils konnten sich nach eher mauen Jahren zuletzt als erster Verfolger des Stadtrivalen positionieren.

Sky überträgt das Topspiel ab 17 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte René Adler kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss. Premier League Experte Raphael Honigstein wird von vor Ort aus Manchester seine Einschätzungen zum Spiel liefern.

Die kommenden Premier-League-Übertragungen bei Sky:

Donnerstag:

18.50 Uhr: West Bromwich Albion – FC Everton live auf Sky Sport 7

18.50 Uhr: FC Fulham – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1 (vom 33. Spieltag)

21.00 Uhr: FC Liverpool – FC Chelsea (die Übertragung beginnt ab 18.30 Uhr) live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Der 27. Spieltag der Premier League auf Sky Sport:

Samstag:

13.20 Uhr: FC Burnley – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Sheffield United – FC Southampton live auf Sky Sport 1

18.20 Uhr: Aston Villa – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Leicester City live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12.50 Uhr: Leicester City – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

12.50 Uhr: West Bromwich Albion – Newcastle United live auf Sky Sport 1

14.55 Uhr: FC Liverpool – FC Fulham live auf Sky Sport 1

17.00 Uhr: „Match of the Week“ Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20.05 Uhr: Tottenham Hotspur – Crystal Palace live auf Sky Sport 1

Montag:

18.50 Uhr: FC Chelsea – FC Everton live auf Sky Sport 1

20.55 Uhr: West Ham United – Leeds United live auf Sky Sport 1