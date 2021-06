Sport1: Live-Comeback in 2. Liga mit Werder-Doppelpack

Anzeige

Sport1 zeigt schon bald wieder die 2. Bundesliga live im Free-TV. An den ersten beiden Spieltagen finden echte Top-Duelle am Samstagabend statt, den Anfang macht das Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga fängt die neue Saison gleich mit einem anspruchsvollen Gegner für die Bremer an. Beim Flutlichtspiel am Samstag, den 24. Juli, trifft Werder Bremen am ersten Spieltag auf Hannover 96. Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften gewann Bremen noch klar mit 3:0 – allerdings im DFB-Pokal. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga in der Saison 2018/19 setzte sich Bremen in Hannover mit 0:1 durch. Das letzte Mal in der 2. Bundesliga trafen die Mannschaften in der Saison 1980/81 aufeinander, allerdings in der damaligen 2. Bundesliga Nord.

Zur kommenden Zweitligasaison hatte sich Sport1 die Übertragungsrechte für das neu eingeführte Samstagabend-Spiel im Free-TV gesichtert. Die Vorberichterstattung beginnt jeweils samstags um 19 Uhr. Auch am zweiten Spieltag bestreitet Werder Bremen das Samstagabendspiel. Am 31. Juli reist der Absteiger zu Fortuna Düsseldorf. Beide Spiele zeigt Sport1 live ab 20.30 Uhr.

Zusätzlich wird es an den ersten beiden Spieltagen auf dem Sendeplatz des „Doppelpass“ um 11 Uhr einen Fußballtalk zur zweiten Liga geben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Daneben bietet der Sender Sonntag morgens vor dem „Doppelpass“ die Sendung „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ mit den Highlights der Freitags- und Samstagsspiele, um 7 Uhr und um 9 Uhr. Ab Montag 0 Uhr sind die Highlights dann auch on-demand als Videoclips auf den digitalen Kanälen von Sport1 verfügbar.