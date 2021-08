Sport1 überarbeitet seinen „Fußball-Montag“

Anzeige

Der Montagabend wird ab sofort jeweils bis Mitternacht zum „Fußball-Montag“. Zu dieser Zeit fokussiert Sport1 sein Programm auf die Fußball-Bundesliga, 2.Bundesliga und 3. Liga.

Ab sofort wird Sport1 sein Programm jeden Montag von 19.30 Uhr bis um Mitternacht auf das Thema Fußball konzentrieren. Im Free-TV, aber auch per Stream auf Sport1.de und in den Sport1-Apps beginnt der Themenabend jeweils um 19.30 Uhr mit den „Sport1 News“, die ihre Schwerpunkte zur ersten und zweiten Fußball-Bundesliga setzen. Danach folgt um 20.15 Uhr das Comedy-Format „sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show“. Thorsten Bär gibt nach Senderangaben einen humorvollen Rückblick auf das immer gerade vergangene Bundesliga-Wochenende.

Um 21.15 Uhr folgt am montaglichen Themenabend „Fußball“ ein Rückblick auf die Sonntagspiele der Bundesligen und ab 21.45 Uhr zeigt der Sender den „Doppelpass – 2. Bundesliga“ auf seinem neuen festen Sendetermin (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Abschließend werden ab 23.30 Uhr noch in „3. Liga Pur“ – wie der Name bereits verrät – die Highlights der 3. Liga gezeigt.

Fußball am Montag auf Sport1:

Uhrzeit Programm 19.30 Uhr live SPORT1 News 20.15 Uhr sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show 21.15 Uhr Bundesliga Pur 21.45 Uhr live Doppelpass 2. Bundesliga 23.30 Uhr 3. Liga Pur Quelle: Sport1