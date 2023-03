„Star Trek“ und „Spider-Man“ heute im Free TV

Anzeige

Das TV-Highlight zum Sonntag Abend: Sat.1 zeigt mit „Spider-Man“ und „Star Trek“ heute gleich zwei Blockbuster hintereinander.

Wer sich zum Sonntag einen gemütlichen Kinoabend auf der Couch machen will, der kann heute mal bei Sat.1 reinschauen. Um 20.15 Uhr zeigt der Free-TV-Sender den Marvel-Blockbuster „Spider-Man: Far From Home“ mit Hauptdarsteller Tom Holland. „Far From Home“ kam 2019 in die Kinos und ist der zweite Teil einer Trilogie, also zwischen „Spider-Man: Homecoming“ (2017) und „Spider-Man: No Way Home“ (2021) angesiedelt. Getreu dem Filmtitel macht die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in „Far From Home“ einen Ausflug nach Europa.

„Star Trek Beyond“ heute um 22.50 Uhr auf Sat.1

Im Anschluss an „Spider-Man: Far From Home“ taucht Sat.1 heute in eine weitere Kino-Trilogie ein, aber dieses Mal im „Star Trek“-Universum. Mit „Star Trek Beyond“ läuft um 22.50 Uhr der dritte Teil jener Blockbuster-Reihe, mit der J.J. Abrams dem „Star Trek“-Franchise neues Leben einhauchte.

In „Star Trek Beyond“ wird die Crew der Enterprise mit einem scheinbar übermächtigen Feind konfrontiert, dem gnadenlosen Außerirdischen Krall (Idris Elba). Das Unvorstellbare geschieht und die Enterprise wird vollständig zerstört. Die Crew rettet sich auf den nahen Planeten Altamid, wo sie fortan ums Überleben kämpfen und wieder zusammen finden muss. Der von den Jahren des Captain-Alltags etwas ermattete Kirk (Chris Pine) entdeckt im Zuge der Ereignisse seine jugendliche Kraft wieder, während Spock (Zachary Quinto) und „Pille“ McCoy (Karl Urban) sich genüsslich kabbeln dürfen.

„Star Trek Beyond“ ist derzeit auch per Aubruf bei Sky Go oder im Sky Store verfügbar.

Bildquelle: Star Trek Beyond: Sky