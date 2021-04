Starbesetzte Filme bei Tele 5: Eine Vorschau auf den Sommeranfang

Anzeige

Tele 5 verspricht einen starbesetzten Monat: Mit dabei im Juni-Programm sind Filme berühmter Regisseure, berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen sowie eine deutsche Erstausstrahlung.

Den Anfang des Tele 5 Juni-Programms macht die Horror-Komödie „Fright Night“, ein Remake des Filmes von 1985 mit dem früh gestorbenen Anton Yelchin in der Hauptrolle. Als Horrorfilm-Fan glaubt ihm niemand, als er seinen Nachbarn im Verdacht hat, ein Vampir zu sein. Tele 5 zeigt den Film am Freitag, den 4. Juni um 22.15 Uhr. Zwei Tage später läuft um 23 Uhr der Anti-Kriegsfilm „Platoon“, mit dem Regisseur Oliver Stone seine Vietnamkriegs-Trilogie begann und in dem Charlie Sheen seine erste große Rolle hatte.

In der darauf folgenden Woche zeigt Tele 5 am Mittwoch, den 9. Juni, zur Primetime um 20.15 Uhr den Film „In Darkness“ mit „Game of Thrones“-Star Natalie Dormer in der Hauptrolle. Der Film über eine blinde Pianistin, die als Zeugin eines Gewaltverbrechens laut Sender in ein „Versteckspiel zwischen Wahrheit, Lüge und Rache“ gerät, läuft als deutsche Erstausstrahlung. Am Freitag um 20.15 Uhr unterzieht sich dann in „Awake“ Jungunternehmer Clay Beresford einer Herztransplantation. Bei der Narkose läuft allerdings etwas schief und so bleibt er in einer albtraumhaften Parallelwelt gefangen.

Zum Ende des Juni folgen „Medicine Man“ mit Sean Connery und Lorraine Bracco, die im Dschungel des Amazonas durch eine außergewöhnliche Entdeckung in ein spannendes Abenteuer schlittern und der topbesetzte „The Village“ von Kultregisseur M. Night Shyamalan („The Sixth Sense“, „Signs“, „Split“). Den Abschluss bildet am 30. Juni eine Viertelstunde nach Mitternacht mit „Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre“ ein weiteres Horror-Remake.

Das Juni-Programm bei Tele5 im Überblick

Freitag, 4. Juni um 22.15 Uhr: Fright Night

Sonntag, 6. Juni um 23 Uhr: Platoon

Mittwoch, 9. Juni um 20.15 Uhr: In Darkness

Freitag, 11. Juni um 20.15 Uhr: Awake

Sonntag, 20. Juni um 20.15 Uhr: Medicine Man

Freitag, 25. Juni um 20.15 Uhr: The Village – Das Dorf

Mittwoch, 30. Juni um 0.15 Uhr: Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre