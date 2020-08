Start heute: Das sind die letzten vier „Promi Big Brother“-Kandidaten

Anzeige

Die ersten Promis sind bereits eingezogen. Jetzt hat Sat.1 auch noch die letzten Kanidaten für die neue Staffel von „Promi Big Brother“ verkündet. Heute Abend zur Primetime geht es los.

Eine ganze Schar von mehr oder weniger bekannten Prominenten für die neue Staffel wurde bereits vor einigen Tagen verkündet (DF berichtete). Darunter etwa Kathy Kelly, Ikke Hüftgold und Soap-Darstellerin Saskia Beecks, die in letzter Sekunde doch noch einen Rückzieher gemacht hat. Bevor die neue Staffel heute Abend beginnen wird, hat Sat.1 verkündet, welche vier Promis den diesjährigen Cast vervollständigen werden.

Bei den letzten noch offenen Kandidaten handelt es sich um Kommentatoren-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, „Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin und die Drag-Queen Katy Bähm. Die vier Promis werden heute ab 20.15 Uhr live in das Big Brother-Haus einziehen und erstmals auf ihre bereits dort lebenden Mitbewohner treffen.

© obs/SAT.1/Marc Rehbeck

Die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben in diesem Jahr in einer Märchenwelt. Entweder in einem königlichen Anwesen oder in einem düsteren Märchenwald. Insgesamt drei Wochen wird das Reality-Format laufen, eine Woche länger als in den letzten Jahren. Am 28. August wird dann der Sieger oder die Siegerin gekürt. „Promi Big Brother“ läuft täglich um 22.15 Uhr, freitags und montags bereits um 20.15 Uhr. Ab dem 24. August laufen die letzten Folgen der Staffel täglich zur Primetime live bei Sat.1 und auf Joyn.