Stuttgart gegen Gladbach – DFB-Pokal heute im Free-TV

Die Achtelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal gehen am heutigen Mittwoch weiter: Das Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach gibt es heute auch im Free-TV zu sehen.

Für Borussia Mönchengladbach läuft eigentlich gerade alles nach Plan: Die K.O.-Phase der Champions League liegt nach dem Überstehen der Gruppenphase gegen Hochkaräter wie Real Madrid und Inter Mailand erstmals vor den Fohlen vom Niederrhein und auch der Rückrundenstart in der Bundesliga gestaltet sich ordentlich. Im Wettstreit um die internationalen Plätze steht Gladbach punktgleich mit den NRW-Konkurrenten aus Leverkusen und Dortmund.

Doch auch beim Aufsteiger aus Baden-Württemberg läuft es nicht schlecht – schließlich muss man gerade nicht akut befürchten, wieder im Fahrstuhl Richtung Zweitklassigkeit zu landen. Nach einem starken Saisonstart befinden sich die Stuttgarter derzeit stabil im Tabellenmittelfeld.

DFB-Pokal: Die Kleinen fressen die Großen

Nun geht es heute zwischen Stuttgart und Gladbach um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals – und die bisherige Pokalsaison gestaltet sich äußerst launig: Der Rekordmeister vom FC Bayern schied überraschend gegen den Zweitligisten Holstein Kiel aus, der am gestrigen Dienstag seinen Siegeszug gegen Darmstadt im Elfmeterschießen aufrecherhalten konnte.

Auch Bayer Leverkusen krönte seinen verstolperten Jahresbeginn mit dem Pokal-Aus gegen den Ruhrpott-Regionalligisten Rot-Weiß Essen in der Verlängerung. Somit bestätigt sich: Im Pokal ist alles möglich – und das ist auch gut so. Irgendein Wettbewerb sollte nach jahrelanger Bayern-Dominanz in der Bundesliga zumindest ein wenig spannend bleiben.

Stuttgart gegen Gladbach live bei Sky und im Ersten

Neben Pay-TV-Sender Sky, der sämtliche Partien des DFB-Pokals live als Einzelspiele und in der Konferenz zeigt, gibt es das Spiel Stuttgart gegen Gladbach heute auch live im Free-TV zu sehen: Das Erste überträgt das Pokal-Achtelfinale im Schwabenland ab 20.45 Uhr (Anstoßzeit) im frei empfangbaren Fernsehen. Gleichzeitig findet die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Gladbach-Derbyfeind FC Köln statt, die es nur für Sky-Kunden live und in voller Länge im TV und Stream zu sehen gibt.