Super Fußball-Woche bei Sky

Ein Derby, ein Klassiker und vieles mehr: Die Fußball-Woche auf Sky bietet ein Highlight nach dem anderen.

Los geht es diesen Mittwoch mit einem Klassiker aus dem Mutterland des Fußballs: FC Everton empfängt Jürgen Klopp und den FC Liverpool zum Merseyside-Derby. Wer das prestigeträchtige Duell für sich entscheidet, ist ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky zu sehen.

Das Debüt von Ralf Rangnick als Trainer von Manchester United macht dann am Donnerstag, um 21.15 Uhr den Deckel auf den 14. Spieltag. Der Abschluss der im wahrsten Sinne des Wortes „englischen Woche“ läuft dabei live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD.

Unter der Woche wird auch in Italien und Spanien Erstliga-Fußball gespielt. Während in der Serie A der komplette 15. Spieltag ansteht, gibt es in La Liga jedoch lediglich ein Nachholspiel zwischen Real Madrid und Athletic Bilbao (Mittwoch, 21 Uhr) zu sehen. Hier überträgt aber Konkurrent DAZN.

Am Samstag kommt es auch in der Deutschen Bundesliga zum Gigantenduell. Im deutschen Klassiker empfängt der Tabellenzweite Borussia Dortmund den Tabellenführer FC Bayern München. Rechtzeitig zum Gipfeltreffen meldete sich Dortmunds Lebensversicherung Erling Haaland nach einer Verletzungspause zurück, um sich mit Top-Torjäger Robert Lewandowski zu messen.

Das Schaulaufen der Superstars ist ab 17.30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Wie immer laufen auch die weiteren Samstagsspiele live bei Sky.

