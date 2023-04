tagesschau24: Ab heute neues Programm in der Nacht

Anzeige

Auf dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender tagesschau24 gibt es nun auch noch nachts aktuelle News zu sehen. Im gleichen Atemzug werden App und Mediathek um entsprechende Inhalte erweitert.

Der Nachrichtenkanal tagesschau24 erweitert sein Informationsangebot. Ab sofort berichtet die Redaktion im Anschluss an die tagesthemen bis ca. 00.30 Uhr live über aktuelle Entwicklungen und soll so die Zuschauer auf den neusten Nachrichtenstand bringen. Außerdem blicken Reporter in einem „tagesschau24 Update“ auf die wichtigsten Themen des kommenden Tages.

Von der längeren Live-Sendestrecke sollen zudem die Nutzer der digitalen Angebote der „Tagesschau“ profitieren. Tagesschau.de, die tagesschau App sowie die ARD-Mediathek bieten laut ARD-Angaben nun bis tief in die Nacht weiter aktuelles Video-Material.

Bildquelle: df-tagesschau24-logo2: NDR