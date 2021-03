„The Split“: NDR zeigt ab heute neue Anwaltsserie

Anzeige

Der NDR zeigt ab heute die vom BBC produzierte Erfolgsserie „The Split – Beziehungsstatus ungeklärt“. Damit sind zwei Staffeln zu je sechs Folgen zum ersten Mal auf Deutsch zu sehen.

Als Teil der sogenannten NDR Serienoffensive zeigt das NDR ab heute immer donnerstags um 22.50 Uhr eine neue Folge der vom BBC produzierten Erfolgsserie „The Split“. Die Serie handelt von der ehrgeizigen und erfolgreichen Scheidungsanwältin Hannah Defoe, die beschließt, die Kanzlei ihrer Familie zu verlassen und zur Konkurrenz zu wechseln.

Damit provoziert sie ein Zerwürfnis mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Dreißig Jahre nachdem er die Familie verlassen hatte, erscheint nun auch plötzlich ihr Vater wieder auf der Bildfläche. Abgesehen von den Eheproblemen ihrer Mandantinnen und Mandanten gerät sie so aber auch selbst in allerlei Beziehungskrisen. Unter anderem auch, weil bei ihrem neuen Arbeitgeber auch ihr Ex Christie arbeitet.

Neben der Ausstrahlung der Serie im Fernsehen, können beide Staffeln beziehungsweise alle zwölf Folgen ab heute in der ARD Mediathek abgerufen werden.