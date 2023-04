Thriller-Time im Montagskino mit Brosnan, Elba und Neeson

Anzeige

Das ZDF-Montagskino setzt nach Action nun auf Thriller – inklusive mehrerer Free-TV-Premieren. Den Anfang macht dabei eine sechsteilige Krimireihe aus Großbritannien, die auch im Originalton gesendet wird.

Die Handlung der britischen Thriller-Serie beginnt an einem heißen Sommertag in London. Die Explosives Officers (Expo) der Polizei werden zu einem Einsatz in die belebte Wohnsiedlung Westhaven Estate gerufen. Dort soll sich angeblich in einem Apartment eine Bombe befinden.

„Trigger Point“ – sechsteiliger Brit-Krimi über Bombenspezialisten

Auf die Idee zu der spannenden Serie kam Drehbuchautor Daniel Brierley als er in einer schlaflosen Nacht auf YouTube die BBC-Dokumentation „The Long Walk“ aus den 70er-Jahren entdeckte. Diese erzählt vom Alltag einiger Bombenentschärfer in Nordirland, die bei jedem Einsatz ihr Leben aufs Spiel setzen müssen. Die sechs Episoden „Trigger Point“ werden ab heute montags um 22.15 Uhr als Free-TV-Premieren in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Danach wird in „Bastille Day“ ein Dieb unfreiwillig zum Bombenleger, als er die Tasche einer Frau stiehlt und später an einem öffentlichen Platz zurücklässt. Es kommt zu einer Explosion mit Todesopfern. Im Zentrum des Films steht Idris Elba in der Rolle des beinharten CIA-Agenten Sean Briar. Den Counterpart in der Rolle des terrorverdächtigen Taschendiebs übernimmmt Richard Madden, bekannt aus „Game of Thrones“ als Robb Stark. Der Film läuft am 8. Mai, um 22.15 Uhr im Zweiten.

Im Mai Pierce Brosnan, Liam Neeson und Idris Elba im ZDF-Montagskino

Eine Woche später folgt Liam Neeson als „The Marksman – Der Scharfschütze“. Die von ihm verkörperte Hauptfigur Jim Hanson, seines Zeichens Kriegsveteran, steht kurz vor dem Verlust von Haus und Land an der Grenze zu Mexiko. Ein schicksalhafter Moment macht Jim dann zum Beschützer eines mexikanischen Jungen. Es entwickelt sich ein Western-Roadmovie einmal vom bis in den Norden der USA. Über Texas und Oklahoma, auf der berühmten Route 66, bis Richtung Chicago. „The Marksman“ läuft am 15. Mai als Free-TV-Premiere, ab 22.20 Uhr, im ZDF und ist per Zweikanalton zudem auch in der Originalfassung zu sehen.

Ein weitere Erstausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist „The Misfits – Die Meisterdiebe“ aus dem Jahr 2021 mit Pierce Brosnan. Einmal mehr verkörpert Ex-James Bond dabei den eleganten Gentleman-Ganoven, den er schon in dem Heist-Klassiker „Thomas Crown ist nicht zu fassen“ vorzüglich darstellte. Eine Rolle, die der Ire inzwischen wie eine zweite Haut trägt, und in der ihn so manch ein geneigter Zuschauer lieber sieht, als als James Bond.

„The Misfits“ läuft am 22. Mai als Free-TV-Premiere im ZDF-Montagskino.

