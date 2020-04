TV und Streaming kompakt

Die Kinos sind geschlossen und wer kann, sollte zuhause bleiben – das heißt für viele: Das Fernsehen und digitale Angebote bekommen eine ganz neue Bedeutung. Ein paar Tipps für die kommenden Tage:

Digital Film

Als „Dick und Doof“ wurden sie weltberühmt, noch immer sind die Auftritte des Duos Stan Laurel und Oliver Hardy legendär. Nun erzählt der Film „Stan & Ollie“ mit Steve Coogan und John C. Reilly in den Hauptrollen von den späten Jahren der ungleichen Komiker: Coogan („Philomena“) ist Stan; Reilly („Stiefbrüder“) übernimmt den Part von Ollie. Der Film spielt Anfang der 50er Jahre, als das Duo mit einer Bühnentournee durch Großbritannien Werbung für sich und die Finanzierung eines weiteren Films machen will. Doch der Kartenverkauf läuft schlecht, die Männerfreundschaft ist durch frühere Ereignisse belastet und Oliver hat gesundheitliche Probleme. Trotzdem geben die Komiker nicht auf. Das melancholische Werk von Regisseur Jon S. Baird ist bei Sky zu sehen.

Digital Serie

Pech für Anwalt Jeff: Sein Abschluss war gefälscht – als das auffliegt, verliert er seine Anwaltszulassung und muss sein Diplom nachholen. Er landet am Community College der Stadt, ein Sammelbecken für all diejenigen, die sich kein College leisten können oder deren Noten dafür nicht gut genug sind. Die Serie „Community“ fokussiert auf die Mitglieder von Jeffs Lerngruppe, darunter der gealterte und einsame Großindustrielle Pierce, der Nerd Abed, die geschiedene Mutter Shirley und die wild-anarchistische Britta. Mit viel Witz und einem guten Gespür für schräge Beobachtungen folgt „Community“ dem Werdegang seiner ungewöhnlichen Helden. Alle sechs Staffeln gibt’s bei Netflix.

Für Kinder und Familie

Beim Kinderkanal können auch viele Erwachsene noch was lernen. Mal Hand aufs Herz: Haben Sie nicht vielleicht auch gedacht, das Reh sei ein weiblicher Hirsch? Die KiKA-Serie „Anna und die wilden Tiere“ klärt auf und hat dabei oft niedliche Tierbabys im Bild. Anna will mehr über die Natur vor der Haustür wissen und macht sich diesmal auf nach Österreich. In Graz kommt sie Rehkitzen ganz nah und ist überrascht, wie klein sie sind. Hirsche bekommt Anna in Graz hingegen nicht zu sehen. Die junge Reporterin reist deshalb ins Allgäu. Rudi, der Platzhirsch, lässt sich prompt von Anna kraulen. „Ist das Reh die Frau vom Hirsch?“ läuft am Donnerstag um 9.00 Uhr.

Der Klassiker

Die Szene ist ikonisch. Dustin Hoffman steht skeptisch mit Händen in den Hosentaschen im Türrahmen und blickt auf ein Frauenbein, das sich im Bildvordergrund sexy empor räkelt. „Die Reifeprüfung“ war 1967 der erste Hollywood-Blockbuster, der eine Affäre zwischen einer verheirateten Frau und einem jüngeren Mann in den Mittelpunkt stellte. Die Komödie war zugleich Hoffmans Durchbruch. Was viele nicht wissen: Anne Bancroft, die die verführerische Mrs. Robinson spielte, war gerade einmal fünf Jahre älter als ihr Film-Liebhaber. Ein Geniestreich ist die Schlussszene, wo der Held im roten Alfa Romeo zur Kirche rast, weil er am Ende doch lieber die Tochter von Mrs. Robinson erobern will. Sie wurde viele Male kopiert – sie ist aber auch selbst aus einem Stummfilm geklaut. „Die Reifeprüfung“ läuft am Samstag um 22.00 Uhr auf Super RTL.