UHD Highlights bei HD+ im Juni: Fußball, Tennis, Krimis

HD+ präsentiert im Juni mehrere Sportevents in UHD-Qualität. Aber auch jede Menge Krimis, Shows und Otto Waalkes zeigen sich in UHD. Ein Überblick.

HD+ leutet im Juni den Sportsommer 2024 ein: Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris messen sich die Tennis-Profis bei einem der größten Turniere der Welt, dem Rolando Garros, ebenfalls in Paris. Zu sehen ist es vom 1.-9. Juni ganztägig, auf Eurosport 4K.

Fußballfans bekommen zwar nicht die EM 2024 in UHD, aber gehen zumindest nicht leer aus: Im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft eine Woche vor dem Anpfiff im eigenen Land im Länderspiel auf Griechenland. Zu sehen am 7. Juni, 20.45 Uhr, bei RTL UHD.

Juni 2024: Regionale Krimis und Otto Waalkes in UHD

Das Ermittler-Duo von „Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi“ (Caroline Peters, Serkan Kaya). Bild: RTL / Zeitsprung Pictures / Willi Weber

Krimis in UHD gibt es bei RTL UHD – und zwar die regionale „Tatort“-Konkurrenz des Privatsenders. Zu sehen sind etwa die beiden Fälle von „Dünentod – Ein Nordseekrimi“. „Das Grab am Strand“ und „Tödliche Fälle“ laufen jeweils in Doppelfolgen am 1. Juni ab 20.15 Uhr (Wiederholung am 9. Juni, ab 00.10 Uhr). Die beiden Fälle von „Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi“, „Der Angriff“ und „Das Kind wird sterben“ kommen in Doppelfolgen am 2. Juni ab 00.10 Uhr. Und am 8. Juni ab 20.15 Uhr gibt es die beiden Fälle von „Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi“.

Sat.1 UHD zeigt mal wieder die Neuverfilmung von „Catweazle“ mit Otto Waalkes: am 8. Juni um 20.15 Uhr bei ProSiebenSat.1 UHD (Wiederholung am 9. Juni, 17.00 Uhr). Der Magier Catweazle befördert sich mit einem Zauberspruch unfreiwillig in die Gegenwart. Gemeinsam mit dem Jungen Benny sucht er seinen Zauberstab, der ihn zurück nach Hause bringen soll. Die Entwicklungen der Neuzeit stellen den Magier jedoch vor einige Herausforderungen.

Ein UHD-Klassiker von Sat.1 UHD ist auch die Show „Das 1% Quiz“ mit Jörg Pilawa. Es läuft immer samstags 18.00 Uhr auf ProSiebenSat.1 UHD. Bei ProSieben UHD sind auch wieder neue Folgen von „Galileo X-Plorer“ zu sehen, am 2. und 16. Juni, jeweils 19.05 Uhr. Diesmal geht es um Rastafaris und verborgene Schätze Kanadas.