„Tatort“-Konkurrenz? RTL will Krimi-Publikum von ARD und ZDF mit neuen Serien weglocken

RTL dreht drei weitere deutsche Krimis: Einen ersten Vorgeschmack bildeten „Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi“ und „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ Anfang 2022. Direkte Konkurrenz auf den selben Sendeplätzen wie ARD und ZDF möchte man aber wohl vermeiden.

„Die Krimis im öffentlich-rechtlichen Fernsehen funktionieren, weil sie gut produziert, aber vor allem, weil sie sehr konsequent programmiert sind“, sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Dass unser ‚Tödlicher Dienst-Tag‘ (Anm.: mit den angesprochenen Sendungen) so erfolgreich war, lag zum einen an den starken Stoffen und zum anderen an der verlässlichen Auffindbarkeit für unser Publikum, die uns von Beginn an wichtig war.“

Vom Sonntags-Sendeplatz lässt RTL wohl vorerst doch lieber die Finger. Der Grund: Angst vor zu großer Konkurrenz durch den „Tatort“, obwohl dessen Quoten weiter rückläufig sind. Bild: © ARD/SF DRS/ORF

Krimi-Sendeschiene am Dienstag kehrt Anfang 2024 bei RTL wieder zurück

Die Krimis hätten RTL viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer beschert, so Leschek. „Im nächsten Frühjahr geht es weiter. Hendrik Duryn wird im ‚Dünentod‘ wieder dabei sein, die ‚Cobra‘ wird über den Asphalt heizen, die launige „Miss Merkel“ wird uns auch wieder unterhalten und zusätzlich haben wir drei neue Krimi-Reihen bestellt.“

Bildquelle: Tatort-Vorspann: © ARD/SF DRS/ORF

Dünentod: RTL