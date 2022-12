UHD-Highlights im Dezember: „Sisi“, „Let’s Dance“ und mehr

Anzeige

HD+ hat eine Vorschau auf die kommenden TV-Wochen im Dezember veröffentlicht und seine Highlights in UHD-Qualität hervorgehoben.

Anzeige

Über den Jahreswechsel kann man die Neuverfilmung des „Sisi“-Stoffes in UHD betrachten. Die erste Staffel der Serien-Neuauflage ist in der Kritik von DIGITAL FERNSEHEN zwar nicht sonderlich gut weggekommen, wer dennoch gespannt ist, welche Irrungen das Schicksal für Sisi und Franz bereithält, kann die neuen Folgen am 27. und 28. Dezember jeweils um 20.15 Uhr bei RTL sehen.

„Let’s Dance“ kehrt im Dezember mit Weihnachtsshow in UHD zurück

Wer derweil unter Tanz-Entzug leidet, bekommt in diesem Jahr eine Weihnachtsshow von „Let’s Dance“ spendiert. Am 23.15 um 20.15 Uhr und an Heiligabend um 3.20 Uhr kann man bei RTL UHD verfolgen, wie einige der erfolgreichsten Promis vergangener Staffeln im Tanzduell gegeneinander antreten. Als weiteres Unterhaltungs-Highlight hebt die Plattform HD+ die Serie „Ehrlich Brothers – Dream & Fly“ am 11. Dezember um 7.50 Uhr bei RTL hervor.

Zu den Doku-Highlights in UHD gehören laut HD+ „Geheimnisse der Weltstädte – von Berlin bis Singapur“ (3., 10. und 17. Dezember bei Kabel Eins Doku UHD), „Geheimnisse unseres Sonnensystems (28. Dezember, 12.50 Uhr bei Kabel Eins Doku HD) sowie die „Bergwelten“ und weitere Dokus bei Servus TV UHD, die am 3., 10. und 17. Dezember immer um 12 Uhr laufen.

Werktäglich sind außerdem weiterhin von Montag bis Freitag die Soaps „Unter uns“, „Alles was zählt“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in bester Bildqualtät bei RTL UHD zu sehen.

Quelle: HD+