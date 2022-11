HD+ sendet Servus TV-Inhalte in UHD

Anzeige

Ausgewählte Inhalte von Servus TV sind über HD+ bald in UHD zu sehen. Bei den Sendungen wird es sportlich in freier Natur.

Gemeinsam mit Astra will Servus TV auf UHD1 ausgewählte Episoden der Reihe „Bergwelten“ sowie weitere Bergdokus in UHD senden. Das teilte Astra Deutschland am Freitag mit. Insgesamt sollen am 26. November sowie am 3., 10. und 17. Dezember zwischen 12 und 18 Uhr acht Folgen frei empfangbar zu sehen sein, heißt es in der Ankündigung.

„Bergwelten“ und mehr Servus TV-Inhalte bei UHD1

Aus der Reihe „Bergwelten“ werden fünf Folgen in UHD gezeigt. Die Reihe begleitet laut Astra Menschen hautnah bei ihren Abenteuern in den Bergen dieser Welt. Zusätzlich will Servus TV aus der Reihe „Heimatleuchten“ die Folge „Glemmtal im Winter“ sowie die Doku „Mythos Kitzbühel – Das Wunderteam“ über Skilegenden der 1950er Jahre auf UHD1 von HD+ präsentieren. Als weiteren Inhalt kündigt Astra den Snowboard-Actionfilm „As the Crow Flies“ an.

Für den Empfang des Kanals „UHD1 by Astra/ HD+“ über Astra 19,2° Ost benötigen Zuschauer laut Anbieter einen Ultra HD-Fernseher, der über einen HEVC-Decoder verfügt. Änderungen an der Satellitenanalgen seien nicht notwendig.

Empfangsparameter „UHD1 by Astra/ HD+“

Satellit: Astra 19,2° Ost

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC: 5/6

Quelle: Astra Deutschland

Bildquelle: df-HD-PLUS-verkehrt-herum: HD PLUS GmbH