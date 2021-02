UHD-Highlights im März: Fußball-Länderspiele und mehr

Anzeige

Egal ob beim Tanzen oder den Qualifikationsspielen für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft: UHD-Fans können sich auf gestochen scharfe Bilder freuen.

Sportlich in den Frühling mit Ultra-High-Definition. Bei RTL UHD tanzen heute um 20.15 Uhr erstmals 14 Promis der neuen „Let’s Dance“-Staffel live in UHD übers Parkett. Außerdem will sich die deutsche Nationalmannschaft ab Ende März für die Fußball-WM in Katar 2022 qualifizieren.

Zudem zeigt RTL UHD alle Folgen der 9. Staffel von „Der Lehrer“ jeweils donnerstags ab 20.15 Uhr erstmalig in Ultra High Definition. Seit Februar tritt der Schauspieler Simon Böer als Mathe- und Physiklehrer David Ritter seinen Dienst an der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule an. Allerdings stößt er mit seiner Methodik Schüler wie Kollegen vor den Kopf, da er statt auf Intuition auf Logik setzt. Doch weil David Ritter gleichzeitig ein großes Herz hat und persönliche Schwächen zugeben kann, erreicht er erstaunlich viel, viel mehr als ihm anfangs alle zutrauen.

Qualifikationsspiele für die WM bei RTL UHD in HDR

Des Weiteren starten im März die ersten drei der fünf Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Gruppe J. Dabei wird in diesem Jahr erstmals Fußballlegende und FC Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß gemeinsam mit Moderator Florian König die Spiele aus dem Studio 5 der Mediengruppe RTL in Köln analysieren.

Deutschland – Island

am Donnerstag, 25. März ab 20.15 Uhr



Rumänien – Deutschland

am Sonntag, 28. März ab 20.15 Uhr



Deutschland – Nordmazedonien

am Mittwoch, 31. März ab 20.15 Uhr

Mehr Unterhaltung in Ultra High Definition

Gleich zwei Daily Soaps werden jeweils immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr in UHD gezeigt. „Alles was zählt“ bei RTL UHD und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bei RTL UHD in HDR.

Außerdem sind bei Kabel Eins UHD auf UHD 1 sonntags ab 23 Uhr in zwei neuen Episoden von „Abenteuer Leben“ interessante Themen zu sehen. Während „Abenteuer Leben am Sonntag: Sex sells! Die neuen Geschäfte der Erotik-Branche“ am 7. März läuft, wird „Abenteuer Leben am Sonntag: Der neueste und spektakulärste Wasserpark der Welt“ am 14. März ausgestrahlt.