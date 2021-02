Das sind die März-Highlights bei TV Now

Anzeige

Von echten Verbrechen über Love Reality bis hin zu Serienklassikern: Im März kommt ein ganzer Schwung an neuen Formaten zu TV Now. Darunter sind zudem Dokus und eigenproduzierte Serien.

Pünktlich zum Frühling frischt TV Now sein Streaming-Angebot auf. Neben neuen Formaten aus True Crime und Love Reality präsentiert der Streamingdienst im März einige Sitcom-Klassiker und sogar Serien aus Eigenproduktion.

Auf der Spur

Mit gleich vier Formaten startet TV Now im März seine True Crime-Offensive. Unter dem Label „Stern Crime“ stehen dann exklusiv die Doku-Reihen „Der Maskenmann“ und „Der Alptraummann“ zum Streamen bereit. Zudem begrüßt Simone Thomalla die Zuschauer in der Doku „Ich liebe meinen Mörder“. Solange der Wirbel um den Skandal letztes Jahr noch nicht ganz verflogen ist, zeichnet außerdem „Der große Fake – Die Wirecard-Story“ ein komplexes Bild der Wirecard AG. Denn in dieser Mischung aus Dokumentation und fiktionalem Thriller spielen Christoph Maria Herbst und Franz Hartwig in den Hauptrollen. Die eigenproduzierte Serie „8 Zeugen“ mit Alexandra Maria Lara dreht sich hingegen um trügerische Erinnerungen.

TV Now Original „8 Zeugen“: (v.l.) Amin Halba (Rauand Taleb), Ruth Meller (Ursula Werner), Theresa Stern (Milena Tscharnthe), Max Felsner (Sylvester Groth), Dr. Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara), Dr. Konrad (Johann von Bülow), Johanna Weiher (Hanna Plaß), Carla Perera (Nilam Farooq), Dominik Braun (Hannes Wegener)

Während es bei den Kandidaten von „Temptation Island“ – mit neuer Moderatorin Lola Weippert – und „Love Island“ knistert und knallt, können sich Love Reality Fans entspannt zurücklehnen und das Beziehungs-Theater genießen. Mehr aus der Welt der Oberflächlichkeit schippert außerdem mit „America’s Next Top Model“ über den großen Teich zu TV Now. Und wie war das mit den Gerüchten über die dunkle Seite von Michael Jackson? Darauf will die Doku „Leaving Neverland“ eine Antwort geben. Darüber hinaus gibt TV Now leidenschaftlichen Binge-Watchern mit allen Staffeln von „Private Practice“, „Malcolm Mittendrin“ und „Eine schrecklich nette Familie“ reichlich Serienfutter aus den 2000ern.

„Malcolm mittendrin“

Alle TV Now Streaming Highlights im Überblick

True Crime

„Stern Crime: Der Maskenmann“ – ab 1. März

„Ich liebe meinen Mörder“ – ab 15. März

„Stern Crime: Der Alptraummann“ – ab 22. März

„Der große Fake – Die Wirecard-Story“ – ab 31. März

Love-Reality

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ – Staffel 5 ab 8. März

„Temptation Island – Versuchung im Paradies“ – Staffel 3 ab 25. März

TV Now Original: Eigenproduzierte Serien

„Villa der Liebe – Among Us in Reallife“ – ab 18. März

„8 Zeugen“ – ab 25. März

Neue US-Serien

„Malcolm Mittendrin“ alle 7 Staffeln – ab 1. März

„Private Practice“ alle 6 Staffeln – ab 1. März

„Eine schrecklich nette Familie“ alle 11 Staffeln – ab 31. März

Doku

„Leaving Neverland“ – ab 8. März

Show

„America’s Next Top Model“ – Staffel 22 ab 15. März