Vergessene SciFi Perlen: „Frequency“ mit Dennis Quaid heute im Free-TV

Anzeige

„Frequency“ aus dem Jahr 2000 ist eine Sternstunde von Schauspieler Dennis Quaid gewesen, die aber ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Zum Glück kann man die Erinnerung an diesem Freitag im Free-TV wieder auffrischen.

Anzeige

Das Plakat zum Film. © Warner Bros. Entertainment GmbH

Die Prämisse, per CB-Funk mit Reich der Toten Kontakt aufnehmen zu können, allein reicht eigentlich schon, um davon auszugehen, dass daraus ein guter Film entstehen könnte. Oft genug sind solche Ideen aber auch nach hinten losgegangen. Dennis Quaid – in einer seiner herausragenden Leistungen – retten im Fall von „Frequency“ aber die Show. Auch wenn das Skript des Films seiner Zeit in Kritikerkreisen gemeinhin als wenig wissenschaftlich bemängelt wurde. Dabei wird aber auch außer Acht gelassen, dass es sich hier primär um einen Action-Streifen handelt.

Darum geht es in „Frequency“

© Warner Bros. Entertainment GmbH

Ein rätselhaftes Phänomen bringt das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander. Ausgelöst durch die kosmischen Kräfte macht der New Yorker Polizist John Sullivan (James Caviezel) eine unglaubliche Entdeckung: Mit einem alten Funkgerät kann er mit seinem verstorbenen Vater Frank (Dennis Quaid) in der Vergangenheit kommunizieren! Die beiden nutzen ihre Gespräche auf dem mystischen Frequenzkanal, um Franks Tod vor 30 Jahren zu verhindern. Aber als Vater und Sohn an den Stellschrauben des Schicksals drehen, setzen sie unwillkürlich die Gegenwart aufs Spiel…

Der Film von Emmy-Preisträger Gregory Hoblit wurde unter anderem mit dem Saturn Award ausgezeichnet. Bei Tele 5 ist „Frequency“ an diesem Freitagabend, um 20.15 Uhr zu sehen. Eine Wiederholung läuft in der Nacht auf Montag, um 1.30 Uhr. Im Stream ist der Film aktuell währenddessen im Abo bei Prime Video enthalten.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls die weiteren von DIGITAL FERNSEHEN ausgewählten Filme und Serien mit dem Prädikat „Vergessene SciFi Perlen“ – wie zum Beispiel ..:

„Solaris„

„Event Horizon„

„Firefly„

„Gattaca„

Bildquelle: tele5_frequency-(2)_6423425d6025c: Warner Bros. Entertainment GmbH

df-frequency-2: Warner Bros. Entertainment GmbH