Viertelfinale der Champions League bei Sky und DAZN: Wer zeigt was?

Anzeige

Die Runde der letzten Acht in der europäischen Königsklasse wird in reinen K.O.-Spielen ausgetragen. So teilen die TV-Rechteinhaber die Begegnugen auf:

Mit einer Machtdemonstration hat sich der FC Bayern gegen einen nahezu chancenlosen FC Chelsea das Ticket für die Viertelfinalrunde gesichert. Dort wartet dann die angriffsstarken Katalanen vom FC Barcelona um Superstar Lionel Messi auf den deutschen Rekordmeister.

Als zweites deutsches Team in der Runde der letzten Acht muss RB Leipzig es mit Atletico Madrid aufnehmen, während Paris St. Germain gegen den Überraschungskandidaten Atalanta Bergamo ran darf. Das letzte Viertelfinale wird dann Manchester City auf Olympique Lyon treffen.

Hier gibt es die Viertelfinale der UEFA Champions League live zu sehen:

Atalanta Bergamo – Paris St. Germain

(Mittwoch, 12.08., 21.00 Uhr bei DAZN)

(Mittwoch, 12.08., 21.00 Uhr bei DAZN) RB Leipzig – Atletico Madrid

(Donnerstag, 13.08., 21.00 Uhr bei Sky und DAZN)

(Donnerstag, 13.08., 21.00 Uhr bei Sky und DAZN) FC Barcelona – Bayern München

(Freitag, 14.08., 21.00 Uhr bei Sky)

(Freitag, 14.08., 21.00 Uhr bei Sky) Manchester City – Olympique Lyon

(Samstag, 15.08., 21.00 Uhr bei Sky und DAZN)