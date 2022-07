Wacken Open Air 2022: Auch RTL überträgt

Anzeige

Zwei Jahre pausierte das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, 2022 ist das Wacken Open Air (4. bis 6. August) zurück und RTL online und im TV mit dabei.

Erstmals zeigt RTL+ und der Free TV-Sender NITRO einzelne Highlight-Konzerte und „Best Of“-Zusammenschnitte! „Heavy-Streamer“ von RTL+ erwartet das Live-Konzert der Band „In Extremo“ sowie zwei exklusive Specials – ein „Best of Mittwoch/Donnerstag“ und ein „Best of Freitag“.

Wacken Open Air 2022 bei RTL+, Nitro und der Telekom

Nitro zeigt derweil das Konzert der britischen Kult-Band „New Model Army“ am Samstag, 6. August, 22.10 Uhr live on tape. Bereits im Vorfeld laufen ab 20.15 Uhr beim Männersender die Specials „Best of Mittwoch/Donnerstag“ und „Best of Freitag“.

Übertragungen in der Übersicht

Fr., 5. August, 20.45 Uhr / RTL+ und Now! Highlight-Konzert „In Extremo“ (live)

Fr., 5. August / RTL+ „Best of Mittwoch/Donnerstag“

Sa., 6. August, 20.15 Uhr / Nitro „Best of Mittwoch/Donnerstag“

Sa., 6. August, 21.05 Uhr / Nitro und RTL+ „Best of Freitag“

Sa., 6. August, 22.10 Uhr / Nitro Highlight-Konzert „New Model Army“ (live on tape)

Die RTL+-Übertragung des Live-Konzerts ist kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ Premium User verfügbar und wird über den Internetsender Now! gezeigt.

In Extremo-Konzert im Netz kostenlos live

Zuletzt feierte RTL+ nach eigenen Angaben Streaming-Erfolge mit deM Open-Air-Musikfestival Rock am Ring, daher vielleicht nun die etwas kurzfristige Entscheidung auf den Zug „Wacken Open Air 2022“ aufzuspringen. RTL übernimmt dabei die von der Telekom für den Festival-Livestream auf MagentaMusik.de und MagentaTV produzierte Übertragung.

Dort ist das größte Metal-Festival noch umfangreicher zu sehen. Alle Details zu diesen Live-Übertragungen finden sich im DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom 18. Juli.

Bildquelle: df-wacken-stage: RTL