Was läuft wo? Die Champions League-Spiele der Woche

Anzeige

Diesen Dienstag und Mittwoch wird das Viertelfinale Champions League komplettiert. Sky überträgt die Rückspiele des FC Bayern und von Borussia Mönchengladbach live und exklusiv, darüber hinaus im Rahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore live.

Am Dienstagabend, um 21 Uhr, ist zunächst Borussia Mönchengladbach bei Manchester City zu Gast, die ihr Heimspiel jedoch in Budapest austragen. Bereits ab Ab 19.30 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold im Studio die Sky Experten Didi Hamann und Mladen Petric. Die Begegnung ist auch in der Sky Konferenz zu sehen, in deren Rahmen außerdem das Rückspiel zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo gezeigt wird, welches in voller Länge bei DAZN live zu sehen ist.

Bayerns Champions League-Spiel in UHD und Hollywood-Look

Ebenfalls ab 19.30 Uhr berichtet am Mittwoch Sebastian Hellmann mit Sky Experte Lothar Matthäus und Kai Pflaume aus der Königsklasse. An diesem Abend überträgt Sky die Partie des FC Bayern München gegen Lazio Rom live und exklusiv. Wahlweise ist die Begegnung auch im Scoutingfeed auf Sky Sport 4 zu sehen. In der Konferenz wird zudem das Duell zwischen dem FC Chelsea und Atlético Madrid übertragen (komplett live bei DAZN).

Exklusiv für Sky Q-Kunden läuft das Spiel der Bayern auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in Ultra HD. Außerdem wird bei dieser Partie erstmals eine Kamera-Technologie eingesetzt, die den Live-Bildern einen gewissen Hollywood-Look entlocken soll.

Wie das funktionieren soll, lesen Sie hier.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.