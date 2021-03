Anzeige

Sky zeigt die Champions League-Partie der Bayern gegen Lazio Rom im Hollywood-Look. Möglich wird dies durch eine Innovation bei der Kamera-Technik.

Nach der erfolgreichen Einführung von UHD HDR bei Topspielen der Bundesliga und Champions League (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), dem Start der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q und Testläufen von Livesport mit 5G-Mobilfunktechnik wartet Sky am kommenden Mittwoch bei der Übertragung der Champions League mit der nächsten technischen Innovation in der laufenden Fußball-Saison auf.

Beim Achtelfinal-Rückspiel Bayern München gegen Lazio Rom am 17. März um 21 Uhr setzt Sky zum ersten Mal auf allerhöchster Sport-Ebene die Hollywood-Kamera Arri Alexa Mini ein. Das Bild der Kamera, die schon bei preisgekrönten Blockbustern wie „The Irishman“, „Green Book“, oder „A Star is Born“ zum Einsatz kam, wird sowohl in die HD- als auch in die UHD HDR-Liveübertragung mit weiteren 27 klassischen Broadcast-Kameras eingebunden. Sky verspricht, dass der cineastische Look bereits vor Spielbeginn zu sehen sein wird, beispielsweise beim Einblenden der Mannschaftsaufstellungen während der Champions League-Hymne.

Kamera-Innovation erstmals beim Champions League-Spiel der Bayern im Einsatz

Die Arri Alexa Mini wird durch das sogenannte Trinity System des gleichen Herstellers unterstützt. Ein Stabilisierungssystem, das ebenfalls bereits bei Hollywood-Produktionen schon zur Anwendung kam. Bei dem System handelt es sich um eine weiterentwickelte Steadicam. Es ermöglicht laut Unternehmensangaben mehr Bewegungsspielraum in alle Richtungen bei maximaler Stabilität.

Das aktuelle Setup wurde explizit für den Einsatz in der Allianz Arena konzipiert und zusammengestellt.

