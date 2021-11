Weitere Schimanski-Tatorte jetzt in HD verfügbar

Anzeige

Das WDR Fernsehen zeigt zum 40. Sendejubiläum in der (Vor-)Weihnachtszeit vier weitere erstmalig in HD abgetastete und digital restaurierte Folgen der Kultreihe „Schimanski“.

Start ist am 7.12. um 22:15 Uhr, mit der Folge „Doppelspiel“. An den darauffolgenden Dienstagen gibt es zur gleichen Sendezeit jeweils eine weitere Folge: Am 14.12. „Der Tausch“, am 21.12. „Freunde“ und am 28.12. „Spielverderber“. Die restlichen 14 Folgen und zwei Kinofilme werden derzeit sukzessive restauriert. Sie sollen Anfang 2022 wöchentlich ausgestrahlt werden.

Darüber hinaus zeigt das WDR Fernsehen am 7. Dezember, ab 23:45 Uhr, als Erstausstrahlung die 30-minütige Dokumentation „Die Akte Schimanski“.

Alle neuen HD-Folgen und die Dokumentation sind nach Ausstrahlung jeweils 90 Tage lang in der ARD-Mediathek zu sehen. Bereits letztes Jahr gab es Schimanski in HD elfmal im Ersten sowie im WDR-Fernsehen zu sehen. Diese Folgen sind ebenfalls ab dem 7.12. für 90 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

Erfinder der Figur Schimanski kommen in Doku zu Wort

In der Dokumentation von Filmemacher Johannes Sievert kommen die maßgeblich an der Erschaffung der Figur Horst Schimanski beteiligten Drehbuchautoren, Regisseure, Kameraleute und Produzenten der ersten Stunde zu Wort, unter ihnen Bernd Schwamm, Hajo Gies, Ilse Hofmann und Axel Block. Auch der erst später dazugekommene Regisseur Dominik Graf gibt Hintergründe preis. „Die Akte Schimanski“ enthält außerdem bislang unveröffentlichte Set- und Arbeitsfotos. Und sie überrascht mit dem Fakt, welcher andere Schauspieler ursprünglich Horst Schimanski spielen sollte.

Damit wirft die Dokumentation einen spannenden Blick auf die Entstehung des Kommissars. Außerdem eröffnet sie bisher unbeleuchtete Perspektiven und gibt einen intimen Zugang zum Phänomen Schimanski als dem Vorreiter einer nicht zuletzt in Erzählweise, Perspektiven und Ästhetik neuen Art von Polizeifilmen und Kommissaren.

Quelle: WDR