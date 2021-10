Weiterer aktueller Filmhit direkt bei Sky: Horror-Thriller „The House at Night“

Anzeige

Horror-Thrill zu Halloween: Der brandneue Film „The House at Night“ kommt Ende Oktober zu Sky und Sky Ticket.

Nach dem heutigen Start von „The Suicide Squad“ läuft schon demnächst ein weiterer aktueller Filmhit direkt bei Sky. „The House at Night“ mit Rebecca Hall, die als Witwe nach dem Tod ihres Mannes von mysteriösen Kräften heimgesucht wird, ist bereits ab 27. Oktober bei Sky im Programm. Der Horror-Thriller verspricht Gänsehaut-Unterhaltung passend zu Halloween. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in UHD abgerufen werden. Mit Streamingdienst Sky Ticket ist der Thriller ebenfalls abrufbar.

Über „The House at Night“:

Nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes bleibt Beth allein in ihrem Haus am See zurück und versucht die Geschehnisse zu verarbeiten. Doch dann kommen die Albträume: furchteinflößende Visionen von einer unsichtbaren Präsenz im Haus, die Beth mit gespenstischer Anziehungskraft zu sich ruft. Gegen den Rat ihrer Freunde beginnt sie Nachforschungen anzustellen und stößt dabei auf verstörende Geheimnisse, die weitere Rätsel bergen – und Beth ist entschlossen dem auf den Grund zu gehen.

Im Kino lief der Horror-Film hierzulande erst Mitte Juli unter dem Titel „Night House“ an. Hier schonmal ein Trailer zur Einstimmung:

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.