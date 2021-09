„The Suicide Squad“ bereits ab Oktober in UHD bei Sky

Anzeige

Sky hat sich den nächsten aktuellen Kinofilm von Warner geschnappt: Ab Oktober kann man das blutige Comic-Spektakel „The Suicide Squad“ zu Hause erleben.

Die neue Comicverfilmung „The Suicide Squad“ von James Gunn um die berühmten DC-Superschurken kommt am 7. Oktober zu Sky. Superstars wie Margot Robbie, Idris Elba, John Cena und Viola Davis sind in dem brutalen Actionfilm zu sehen. Der Film wird im Oktober im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten laufen. Über Sky Q kann man ihn auch in UHD und mit Dolby Atmos Ton in Deutsch und Englisch jederzeit abrufen. Mit Sky Ticket kann man den Film ebenfalls streamen, wie der Pay-TV-Anbieter am Montag ankündigte.

Bei „The Suicide Squad“ handelt es sich um eine Mischung aus Fortsetzung und Reboot zu dem bekannten Antihelden-Stoff. Bereits 2016 erschien eine erste Verfilmung der Comic-Vorlagen, damals unter der Regie von David Ayer und mit Jared Leto als Joker. Bei Kritik und Publikum fiel „Suicide Squad“ allerdings durch. Die Neuauflage „The Suicide Squad“, die sich recht unverblümt von dem Vorgänger distanziert, konnte da international schon bedeutend mehr Lob verzeichnen.

Darum geht es in „The Suicide Squad“

Willkommen in der Hölle – auch bekannt als Belle Reve, das Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den USA. Hier sitzen die schlimmsten Superschurken ein und würden alles tun, um wieder rauszukommen – selbst der streng geheimen, zwielichtigen Spezialeinheit Task Force X beitreten. Schon bald begibt sich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Verbrechern auf tödliche Mission, darunter Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratchcatcher II, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin – und natürlich jedermanns Lieblingspsychopathin Harley Quinn. Bis an die Zähne bewaffnet fällt die Bande auf der abgelegenen, von Feinden nur so wimmelnden Insel Corto Maltese ein.

Auf ihrem Weg durch den von militanten Widersachern und Guerillas bevölkerten Dschungel lassen sie keinen Stein auf dem anderen. Colonel Rick Flag ist als Stimme der Vernunft mit von der Partie und Amanda Wallers Regierungsspitzel verfolgen jeden Schritt des Selbstmordkommandos. Wie immer gilt: Eine falsche Bewegung bedeutet den Tod. Wer clever ist, würde kein Geld auf dieses Team setzen – nicht auf ein einziges Mitglied.

Den Trailer zu „The Suicide Squad“ gibt es hier zu sehen:

Quelle: Sky Deutschland/ Redaktion: JN