‚Wer wird Millionär?‘ feiert heute Jubiläum zur 1500. Sendung

Zum 1500. Jubiläum der überaus erfolgreichen Quizshow überrascht RTL Günther Jauch mit einer Sendung, deren Inhalt der Moderator im Vorhinein nicht kennt.

Er darf normalerweise die Antworten schon vor dem Publikum sehen, zur Jubiläumssendung lässt man von Seiten RTLs Moderator Günther Jauch allerdings komplett im Dunkeln. In einem Interview mit dem Sender spricht er über die vergangenen Folgen von ‚Wer wird Millionär?‘ und vor allem auch über die heute anstehende 1500. Sendung. Es gelte für ihn in der Überraschungssendung das Prinzip ‚Denn er weiß nicht, was passiert‘. Weder welche Kandidaten oder Gäste beteiligt seien noch wie die angekündigte besondere Spielvariante funktionere, habe man ihm mitgeteilt. Immerhin erwartet er, dass ihm die „peinlichsten Szenen aus 21 Jahren WWM noch einmal vorgeführt werden“.

Die erste Folge der Quizshow lief am 3. September 1999 bei RTL, seitdem sind 1498 Folgen hinzugekommen. Heute, nach mehr als 21 Jahren folgt die Sendung mit der Nummer 1500. Der Erfolgsmoderator selbst kann sich dabei durchaus vorstellen, noch lange weiter zu machen, solange es den Zuschauern und ihm Freude mache. Dabei seien ihm ’normale‘ Folgen mit ebensolchen Menschen allerdings lieber als die Specials mit Prominenten. Er sehe ‚Wer wird Millionär?‘ „als den fast einzigen Nachfolger von ‚Wetten, dass..?'“, als generationsübergreifendes Lagerfeuer. RTL zeigt die Jubiläumssendung zur 1500. Folge heute ab 20.15 Uhr.