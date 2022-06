Werner Hansch: Sport1 zeigt heute Abschiedsspiel der Kommentatoren-Legende

Anzeige

Kult-Kommentator Werner Hansch feiert seinen Abschied und zig prominente Namen aus der Welt des Fußballs, des Sports und aus Social Media sind dabei – und auch Sport1 ist am Pfingstmontag mittendrin.

Anzeige

Moderator ist Thomas Helmer, als Kommentator ist Markus Höhner vor Ort im Einsatz. In der legendären Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen spielen unter dem Motto „Promis kicken für Kids“ unter anderem der Sport1-Experte Olaf Thon, Weltmeister von 1990, die Handball-Stars Silvio Heinevetter und Pascal Hens sowie Darts-Profi Max Hopp und Welthockeyspieler Moritz Fürste. Das Benefizevent findet unter der Schirmherrschaft der Summerfield Kids Foundation statt. Die Live-Übertragung auf Sport beginnt ab 15 Uhr.

Werner Hansch: Vom Stadionsprecher zum Kultreporter

Werner Hansch, der 1978 seine Reporter-Karriere nach ersten Jahren als Stadionsprecher auf Schalke im öffentlich-rechtlichen Rundfunk startete, gilt als eine der Stimmen des Potts. Er kommentierte unter anderem für den WDR und Sat.1 Topspiele aus der Bundesliga und der Champions League und war in der Vergangenheit auch im „Fantalk“ sowie im „Doppelpass“ auf Sport1 zu Gast. Im Jahr 2021 lenkte Werner Hansch (Jahrgang 1938) mit der Autobiographie „Einmal Hölle und zurück! Mein brutaler Abstieg in die Spielsucht“ die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das einige Jahre seines Lebens bestimmte.

Schöpfer legendärer Sprüche wie „Alles andere ist Schnulli-Bulli“

Beim Abschiedsspiel für Werner Hansch werden vier Teams an den Start gehen: Für die Schalker Traditionself haben sich unter anderem Olaf Thon, Matthias Herget und Klaus Fichtel angekündigt. Im Team der Ruhrpott-Helden stehen unter anderem die Ex-Profis Ingo Anderbrügge (Dortmund, Schalke), Dariusz Wosz (Bochum), Schauspieler Mark Keller und Comedian Dennis aus Hürth. Im Team der Summerfield Kids Foundation gehen unter anderem Schlagerstar Ikke Hüftgold, Schauspieler Tom Gerhardt, Silvio Heinevetter, Pascal Hens, Max Hopp, Moritz Fürste und die Comedian Markus Krebs und Thorsten Bär an den Start. Sehr reichweitenstark in den sozialen Medien präsentiert sich das Team ReachCon – Social Media, das unter anderem von Younes Zarou, Patrox, Lisa Küppers, Aaron Troschke und vielen weiteren Stars vertreten wird.

Ballermann-Schlagersänger und Hansch-Freund Ikke Hüftgold hatte das Abschiedsspiel für die Kommentatoren-Legende Ende März auf die Beine gestellt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Mit Material von Sport1.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-werner-hansch-1: Sport1