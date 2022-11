„Wetten, dass..?“: Termin für 2023 steht bereits

Anzeige

Der nächste Termin für „Wetten, dass..?“ ist bereits fix: 2023 wird Thomas Gottschalk den Show-Dinosaurer wieder über die TV-Bühne jagen – und zwar an diesem Tag.

Am 25. November 2023 soll es soweit sein: Laut einem Bericht der Online-Ausgabe der „Bild“ steigt dann die nächste Auflage von „Wetten, dass..?“ in Offenburg. Laut dem Boulevardblatt will der 72-jährige Moderator Thomas Gottschalk auch angesichts der guten Quoten der kürzlich gelaufenen Show von Bühnen-Rente nichts wissen.

Die kommende Ausgabe von „Wetten, dass..?“ wäre die sage und schreibe 218. Sendung der kultigen Spielshow mit Promi-Gästen, verrückten Wetten und Musikdarbietungen. Kürzlich äußerte sich Thomas Gottschalk auch aufgeschlossen zu einer möglichen höheren Frequenz für weitere „Wetten, dass..?“-Show. Mit dem von „Bild“ kolportierten Termin bleibt aber alles erst mal beim aktuellen Rhythmus: Alle Jahre Wieder, zunächst wohl nur ein Mal.

