Wimbledon 2021 bei Sky erstmals in UHD und HDR

Sky zeigt das Wimbledon-Turnier mit 350 Stunden live, einer Doku von Michael Stichs Triumph sowie beiden Finals erstmals in UHD und HDR.

Ab kommenden Montag, 28. Juni berichtet Sky wieder live und exklusiv im deutschen Fernsehen, wenn die besten Spielerinnen und Spieler der Tenniswelt um den prestigeträchtigsten Titel ihres Sports kämpfen. Auf fünf Sendern überträgt Sky insgesamt rund 350 Stunden live. Darüber hinaus werden die Einzelfinals der Damen und der Herren exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD erstmals auch live in Ultra HD und in HDR übertragen.

Bis einschließlich des Viertelfinales zeigt Sky Sport 1 täglich die Konferenz bestehend aus Live-Matches, Highlights, Analysen sowie Interviews. Durch den Live-Tag in Wimbledon übernehmen aus dem Studio Sky Experte Patrik Kühnen sowie Yannick Erkenbrecher im Wechsel mit Katharina Kleinfeldt. Außerdem begleiten Michael Stich, Julia Görges und Sabine Lisicki erstmals als Co-Kommentatoren das Geschehen live am Mikrofon. Auf Sky Sport 2 läuft hingegen rund um die Uhr das Geschehen vom Centre Court live. Außerdem zeigen Sky Sport 3 bis 5 die jeweils besten aktuell laufenden Matches von den anderen Courts mit Fokus auf den deutschen Spielerinnen und Spielern.

Zum Jubiläum des Triumphes von Michael Stich zeigt Sky am Finalsonntag die Doku „Stich Tag – 30 Jahre Wimbledon Sieg“ am 11. Juli um 13.45 Uhr direkt vor der Live-Übertragung des Herren-Finales. Darüber hinaus bietet Sky auch ein Programm im Free-TV. Am Auftakttag zeigt Sky ein Match live auf Sky Sport News und fasst in „Kurz Cross – Wimbledon Spezial“ immer um 22.30 Uhr die Highlights des Tages zusammen. Der Livestream des Wimbledon-Channels ist frei empfangbar auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket können alle außerdem Tennisfans live dabei sein.

Wimbledon 2021 live bei Sky im Überblick

1. Woche auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5:

Montag, 28.6. ab 11.45 Uhr

Dienstag, 29.6. ab 11.45 Uhr

Mittwoch, 30.6., ab 11.45 Uhr

Donnerstag, 1.7., ab 11.45 Uhr

Freitag, 2.7., ab 11.45 Uhr

Samstag, 3.7., ab 11.45 Uhr

2. Woche auf folgenden Sendern:

Montag, 5.7. ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Dienstag, 6.7. das Damen-Viertelfinale ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 3

Mittwoch, 7.7., das Herren-Viertelfinale ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 3

Donnerstag, 8.7., das Damen-Halbfinale 13.45 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 9.7., das Herren-Halbfinale ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag, 10.7., das Damen-Finale ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, das Herren-Doppelfinale im Anschluss auf Sky Sport 1

Sonntag, 11.7., das Herren-Finale ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, das Damen-Doppelfinale im Anschluss auf Sky Sport 1

