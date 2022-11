WM 2022: Diese Spiele und ihre TV-Termine muss man sich vormerken

Anzeige

In genau einer Woche beginnt die berüchtigte WM 2022 in Katar: Wenn man sich auf das rein-sportliche konzentriert, sollte man sich folgende TV-Termine vormerken.

Zu Beginn des Turniers erwartet die geneigten Zuschauer noch kein wirkliches Topspiel an den ersten Gruppenspieltagen. Am ehesten von der Paarung her interessant sind hier noch die Spiele Senegal – Niederlande, direkt am zweiten Tag der WM 2022, (21. November, 17 Uhr) im TV bei MagentaTV und im ZDF. Hier treffen zwei Geheimfavoriten aufeinander, wobei der Ausfall von Bayern-Star Sadio Mané den Senegal sicherlich schwer trifft und Louis van Gaals Niederländer dadurch noch ein bisschen mehr in der Favoritenrolle sein dürften. An zweiter Stelle ist hier vielleicht auch noch die Partie Portugal – Ghana (24. November, 17 Uhr, ZDF und MagentaTV) zu nennen, auf die ein ähnliches Muster angewendet werden kann.

Der WM-Pokal ist nach vier(einhalb) Jahren wieder einmal das Objekt der Begierde. © Coca-Cola GmbH

Die wirklichen Topspiele und TV-Termine der Gruppenphase der WM 2022 sind aber eher:

Gruppe D: Frankreich – Dänemark; 26. November, 17 Uhr, ARD und MagentaTV

Gruppe E: Deutschland – Spanien; 27. November, 20 Uhr, ZDF und MagentaTV

Gruppe C: Argentinien – Polen; 30. November, 20 Uhr, (sehr wahrscheinlich* ZDF und MagentaTV)

Gruppe F: Belgien – Kroatien; 1. Dezember, 16 Uhr (sehr wahrscheinlich* ARD und MagentaTV)

Am 3. Dezember geht es dann in die K.O.-Phase der WM 2022, beginnend mit dem Achtelfinale des Siegers der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B. das garantiert bei MagentaTV läuft, im Free-TV müssen sich ARD und ZDF erst noch einigen. Das Viertelfinale wird am 9. und 10. Dezember ausgetragen, das Halbfinale am 13. und 14. Dezember. Das große Finale steigt am 17. Dezember, um 16 Uhr, im Ersten und bei MagentaTV.

Denjenigen, die das Turnier in UHD verfolgen wollen, sei folgender DIGITAL FERNSEHEN-Artikel ans Herz gelegt: „Die WM 2022 in UHD – das muss man beachten„.

*: Bei den parallel stattfindenden Partien am letzten Gruppenspieltag läuft eines stets exklusiv bei MagentaTV. Geht man davon aus, dass ARD und ZDF sich jeweils für die (auf dem Papier) attraktivere Paarung entscheiden, kommt zu den hier gewählten Angaben.

