ZDF ändert Wintersport-Programm: Das sind die neuen Sendezeiten

Die Wintersportsaison 2021/2022 geht auf die Zielgerade – und das ZDF ist beim großen Weltcup-Finale noch einmal mit einer umfangreichen Berichterstattung live und in Zusammenfassungen dabei. Von Mittwoch (16. März) bis Sonntag (20. März 2022) stehen die abschließenden Wettbewerbe der Alpinen im französischen Courchevel/Méribel, der stimmungsvolle Biathlon-Weltcup am Holmenkollen/Oslo und das Skifliegen auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf im Blickpunkt. Dazu kommt das Snowboard-Weltcupfinale in Berchtesgaden und eine Zusammenfassung des DEL-Eishockeyspiels Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg. Das ZDF gab zuletzt eine Programm-Änderung bekannt, so lautet das aktuelle Wintersport 2022 Programm:

Zeitpunkt der Übertragung Inhalt Donnerstag 17. März ab 09.55 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Super-G Frauen: Übertragung aus Courchevel/Frankreich Donnerstag 17. März ab 10.55 Uhr Big Dreams – zwei Mädchen auf dem Weg zum Alpin-Gipfel, Film von Jan Krebs, Ansgar Pohle und Michael Pfeffer Donnerstag 17. März ab 11.25 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Super-G Männer: Übertragung aus Courchevel/Frankreich Freitag 18. März ab 12.00 Uhr „sportstudio.de“ Livestream, Alpiner Ski-Weltcup Finale: Team-Event

aus Méribel/Frankreic Freitag 18. März ab 15.05 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Team-Event: Zusammenfassung aus Méribel/Frankreich Freitag 18. März ab 15.35 Uhr „sportstudio live“, Biathlon-Weltcup Finale 10 km Sprint Männer: Übertragung aus Oslo/Norwegen Freitag 18. März ab 17.00 Uhr „sportstudio.de“ Livestream, Skisprung-Weltcup Qualifikation: Skifliegen der Männer

aus Oberstdorf Samstag, 19. März ab 10.20 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Slalom Frauen: 1. Lauf Übertragung aus Méribel/Frankreich Samstag, 19. März ab 11.05 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Riesenslalom Männer: 1. Lauf Zusammenfassung aus Méribel/Frankreich Samstag, 19. März ab 11.35 Uhr „sportstudio live“, Eishockey: DEL, 52. Spieltag Eisbären Berlin-Grizzlys Wolfsburg Zusammenfassung von Freitagabend Samstag, 19. März ab 11.50 Uhr „heute Xpress“ Samstag, 19. März ab 11.55 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup, Finale Riesenslalom Männer: 2. Lauf Übertragung aus Méribel/Frankreich Samstag, 19. März ab 12.45 Uhr „sportstudio live“, Biathlon-Weltcup-Finale: Verfolgung Frauen und Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Samstag, 19. März ab 13.35 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Slalom Frauen: 2. Lauf Übertragung aus Méribel/Frankreich Samstag, 19. März ab 14.15 Uhr „sportstudio live“, Snowboard-Weltcup, Finale Parallel-Slalom Zusammenfassung aus Berchtesgaden Samstag, 19. März ab 14.45 Uhr „heute Xpress“ Samstag, 19. März ab 14.50 Uhr „sportstudio live“, Biathlon-Weltcup Finale 12,5 km: Verfolgung Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Samstag, 19. März ab 15.45 Uhr „sportstudio live“, Weltcup-Skispringen Skifliegen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Oberstdorf Samstag, 19. März ab 16.50 Uhr „heute Xpress“ Samstag, 19. März ab 16.50 Uhr „sportstudio live“, Weltcup-Skispringen Skifliegen Männer: 2. Durchgang Übertragung aus Oberstdorf Sonntag, 20. März ab 10.15 Uhr „sportstudio live“, Ski alpin Weltcup-Finale Méribel/Frankreich, Slalom Männer, Riesenslalom Frauen / Biathlon-Weltcup-Finale Oslo/Norwegen, Massenstart Frauen und Männer / Snowboard Weltcup-Finale Berchtesgaden, Parallelslalom Team / Skifliegen Weltcup Oberstdorf Sonntag, 20. März ab 12.00 Uhr „heute Xpress“ Sonntag, 20. März ab 12.05 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Riesenslalom Frauen: 2. Lauf Übertragung aus Méribel/Frankreich Sonntag, 20. März ab 12.45 Uhr „sportstudio live“, Biathlon-Weltcup Finale 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Oslo/Norwegen Sonntag, 20. März ab 13.35 Uhr „sportstudio live“, Alpiner Ski-Weltcup Finale Slalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Méribel/Frankreich Sonntag, 20. März ab 14.15 Uhr „heute Xpress“ Sonntag, 20. März ab 14.20 Uhr „sportstudio live“, Biathlon-Weltcup Finale 15 km Massenstart Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen



Sonntag, 20. März ab 15.50 Uhr „sportstudio live“, Weltcup-Skispringen Skifliegen Männer: 1. Durchgang Übertragung aus Oberstdorf Sonntag, 20. März ab 16.50 Uhr „heute Xpress“ Sonntag, 20. März ab 16.55 Uhr „sportstudio live“, Weltcup-Skispringen Skifliegen Männer: 2. Durchgang Übertragung aus Oberstdorf Wintersport 2022 Programm-Änderung: Aktuelle Sendetermine

