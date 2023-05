ZDF-Montagskino zeigt Thriller und Action aus Europa: Vorschau auf die neue Reihe

Anzeige

Anfang Juni startet im ZDF-Montagskino eine weitere Reihe, die sich europäischen Thriller- und Actionfilmen widmet. Alle Filme und Sendetermine im Überblick.

Zum bereits vierten Mal heißt es im ZDF „Made in Europe“. In ihrer neuen Ausgabe vereint die Reihe sechs verschiedene europäische Kinofilme. Fünf davon sind zum ersten Mal im deutschen Free-TV zu sehen. Vom 5. Juni bis zum 10. Juli 2023 wird es die Filmreihe immer montags um 22.15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen geben. Alle Titel sollen zudem in der Mediathek auf Abruf verfügbar sein, wie der Sender ankündigte.

Zum Auftakt am 5. Juni läuft um 22.15 Uhr „Countdown in Madrid“, inszeniert von Jaume Balagueró. In den Hauptrollen spielen unter anderem Liam Cunningham und Sam Riley. Zu den weiteren Titeln der Reihe gehören etwa „The Commuter“, „Mord in der Lagune“ und „OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika“. Letzterer bildet am 10. Juli den Abschluss der ZDF-Reihe.

Szene aus „OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika“ Foto: ZDF/ Christophe Brachet

5. Juni 2023, 22.15 Uhr: Countdown in Madrid

12. Juni 2023, 22.15 Uhr: The Commuter – Die Fremde im Zug

19. Juni 2023, 22.15 Uhr: Mo Hayder: Ritualmord

26. Juni 2023, 22.15 Uhr: Mortal – Mut ist unsterblich

3. Juli 2023, 23.05 Uhr: Mord in der Lagune

10. Juli 2023, 22.15 Uhr: OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika

