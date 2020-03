Playstation 5: AMD verrät die Technik der Next-Gen-Konsole

Wird die PS5 leistungsschwächer oder leistungsstärker als die Xbox Series X von Microsoft ausfallen? Glaubt man dem Chip-Hersteller AMD, dürften sich beide Konsolen leistungsmäßig kaum voneinander unterscheiden.

AMD produziert nicht nur die Ryzen-2-CPU-Technik für Xbox Series X und PS5, sondern auch die Grafikeinheiten. Unklar war bislang, welche RDNA-GPU-Generation im Inneren der Konsolen zum Einsatz kommt. Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer preschte jüngst in einer eigenen Mitteilung vor und publizierte die RDNA-2-Technologie inklusive einer Grafikleistung von 12 Teraflops für Xbox Series X.

Das Bemerkenswerte: RDNA-2-Grafikkarten sind bislang nicht am PC-Markt erhältlich und AMD stellt diese Technologie erst gegen Jahresende in Aussicht. Mit RDNA 2 will AMD zum Konkurrenten Nvidia aufschließen und neben hardwarebeschleunigtem Raytracing auch weitere Features wie Variable Rate Shading bieten.

Doch, was ist mit der Playstation 5 von Sony, die ebenfalls mit Technik von AMD ausgestattet sein wird? Durch Sonys Schweigen kursierten in den letzten Monaten die wildesten Gerüchte:

Xbox-Fans sprachen von einer veralteten RDNA-1-Generation in der PS5, Playstation-Fans hofften dagegen auf eine Leistung nahe Xbox-Series-X-Niveau. AMD stellte nun in einer eigenen Investorenkonferenz klar: RDNA 2 wird 2020 nicht nur in Xbox Series X und PCs Anwendung finden, sondern auch in der Playstation 5. Zugleich versprach AMD, dass Spieleumsetzungen zwischen den drei Systemen so einfach wie noch nie sein werden, was vermuten lässt, dass PS5 und Xbox Series X nahezu gleichwertige Leistungsdaten aufweisen.

Doch es gibt offene Fragen: Microsoft soll parallel zur Xbox Series X an einer leistungsschwächeren Variante (Xbox Series S?) arbeiten und diese soll als HD-Konsole vermarktet werden (Xbox Series X wird dagegen mit 4K und 120 Hz Gaming beworben).

Sony machte wiederum in einem letztjährigen Interview kein Geheimnis daraus, dass man am PS4-Konzept festhalten werde und somit auch mit einer PS5 Pro zu rechnen sei. Doch erscheint die PS5 Pro erst einige Jahre nach der PS5 oder ähnlich dem Microsoft-Konzept gleich zum Start? Aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19, zahlreicher Verschiebungen und von abgesagten Messeauftritten scheint sich Sonys ursprüngliche Planung, die ersten stichhaltigen PS5 Infos Ende Februar, Anfang März zu präsentieren, weiter nach hinten zu verschieben.

Langweilig dürfte Playstation-Fans allerdings nicht werden, denn mit Spielen wie Nioh 2, Final Fantasy VII Remake, The Last Of Us Part II und Ghost of Tsushima stehen nun fast jeden Monat exklusive Blockbuster-Titel vor der Tür. Sonys Ankündigung zur PS5 mag also weiter auf sich warten lassen, doch Vorteile für Microsoft ergeben sich dadurch bislang noch nicht.