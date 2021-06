Neuer „Herr der Ringe“-Film in Planung

Anzeige

Es geht wieder nach Mittelerde: Warner Bros. plant Medienberichten zufolge derzeit einen neuen „Herr der Ringe“-Film. Doch der wird anders, als viele vielleicht denken würden.

Während zahlreiche Fans auf der ganzen Welt gespannt auf die neue Amazon-Serie aus dem Kosmos von Kultautor J.R.R. Tolkien warten, plant Warner offenbar bereits einen Schritt voraus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge befindet sich nämlich gerade ein Film namens „The Lord of the Rings: The War of Rohirrim“ in Planung.

Der soll sich jedoch allein optisch stark von etwa der berühmten „Herr der Ringe“-Filmtrilogie von Peter Jackson unterscheiden. Das neue Projekt soll nämlich angeblich ein Animationsfilm werden. Peter Jackson soll nicht involviert sein, berichtete etwa das Deadline Magazin.

Wie das Magazin weiterhin ausführt, soll der geplante Anime von Helm Hammerhand, dem König von Rohan, handeln. „The War of the Rohirrim“ soll dabei die Geschichte hinter der Festung Helm’s Deep beleuchten, wo bereits in der „Herr der Ringe“-Trilogie eine große Schlacht geschlagen wurde. Zeitlich soll das Projekt etwa 250 Jahre vor der ursprünglichen Trilogie spielen.

Wer von Tolkiens Welt nicht genug bekommen kann und auf der Suche nach Skurrilitäten ist, kann sich übrigens auf YouTube gratis eine kürzlich wiederentdeckte, zweiteilige sowjetische TV-Verfilmung von „Der Herr der Ringe“ ansehen, die, gelinde gesagt, doch recht speziell daherkommt: