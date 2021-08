4. Staffel „The Handmaid’s Tale“ kommt zu MagentaTV

Anzeige

Nach dem internationalen Staffelstart Ende April kommt die Fortsetzung von „The Handmaid’s Tale“ nun auch nach Deutschland zu MagentaTV.

Freiheitskämpferin June schwört Rache: Ab 2. September startet die vierte Staffel von „The Handmaid’s Tale“ exklusiv in der Megathek bei MagentaTV mit zehn neuen Episoden. Wie zuvor spielt Elisabeth Moss („Mad Men“) auch in der neuen Staffel die Hauptrolle. Wer jedoch die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, kann das seit Dienstag im Pay-TV bei RTL Passion nachholen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„The Handmaid’s Tale“: Zwangsmutterschaft für die Elite

Die dystopische Drama-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood. Ihre Geschichte zeichnet ein düsteres Bild einer Zukunftsgesellschaft. Denn im autoritären Regime Gilead sind immer noch religiöse Fundamentalisten an der Macht. Zudem sind die meisten Frauen in Folge von Umwelteinflüssen unfruchtbar geworden und haben keine Rechte mehr. Stattdessen sollen sie den Fortbestand der menschlichen Spezies sichern. In Gilead bedeutet das konkret: gebärfähige Frauen müssen den Machthabern und ihren unfruchtbaren Ehefrauen als Haushälterinnen oder wehrlose Leihmütter, sogenannte Mägde, dienen. In der vierten Staffel schlägt die ehemalige Magd June Osborne als Rebellenführerin gegen Gilead zurück. Jedoch gefährdet ihr Sinnen nach Rache und Gerechtigkeit auch ihre wertvollsten Beziehungen. Denn mit den Risiken, die sie eingeht, setzt sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Liebsten aufs Spiel.

Neben Elisabeth Moss glänzen Stars wie Joseph Fiennes – der Bruder von Schauspielstar Ralph Fiennnes (alias Voldemort in „Harry Potter“) – Yvonne Strahovski und Alexis Bledel. In weiteren Rollen von „The Handmaid’s Tale“ sind Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd sowie O-T Fagbenle zu sehen. Max Minghella, Samira Wiley, Bradley Whitford und Sam Jaeger verkörperten weitere Charaktere. Außerdem war Elisabeth Moss direkt an der Serienproduktion beteiligt, nebst Bruce Miller, Warren Littlefield, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Kira Snyder und Yahlin Chang. Bislang wurde die international gefeierte Serie mit 15 Emmys und zahlreichen weiteren Awards ausgezeichnet.

Darüber hinaus ist die fünfte Staffel der dystopischen Serie längst bestätigt und wird wieder exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.