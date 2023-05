„Air“: Gefeiertes Drama mit Ben Affleck jetzt bei Prime Video

Anzeige

Nach dem Kinostart im April kann man das Drama „Air – Der große Wurf“ mit Matt Damon und Ben Affleck ab sofort bei Amazon Prime Video streamen.

„Air – Der große Wurf“ erzählt die Geschichte der Partnerschaft zwischen Michael Jordan und der Basketball-Division von Nike, die mit der Marke „Air Jordan“ durchstartete. Matt Damon spielt dabei den Nike-Manager Sonny Vaccaro an der Seite von Ben Affleck als Nike-Mitbegründer Phil Knight. Affleck, der für seine Darstellung jede Menge internationales Lob erntete, hat darüber hinaus auch die Regie bei dem Film übernommen. In weiteren Rollen gibt es prominente Darstellerinnen und Darsteller wie Viola Davis, Marlon Wayans und Jason Bateman zu sehen.

„Air – Der große Wurf“ ab dem 12. Mai bei Amazon Prime Video

Untermalt ist der Film mit Hits von Bruce Springsteen, Cyndi Lauder, The Clash, Squeeze und anderen. Ab dem 12. Mai 2023 läuft „Air“ in mehr als 240 Ländern im Streaming-Programm von Amazon Prime Video. Prime-Kunden können den Film dabei kostenlos sehen. Anfang April lief das Amazon Original noch in den deutschen Kinos.

Den deutschen Trailer zu „Air – Der große Wurf“ kann man hier sehen:

Quelle: Amazon/ filmcontact

