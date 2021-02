Alle Disney+ Neuheiten im März

Anzeige

„The Falcon and The Winter Soldier“, „Quantico“ und mehr: Im März warten wieder einige neue Filme und Serien auf die Disney+ User. Außerdem launcht neben Marvel und Co. eine neue Welt: Star.

Am 24. März ist es soweit: Dann feiert Disney+ in Europa sein einjähriges Jubiläum. Neben Filmen, Serien und Dokumentationen von Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic startet im März auch eine neue Welt. Denn mit der Einführung von Star auf Disney+ am 23. Februar sollen noch mehr neue Filme und Serien, vor allem für erwachsene Zuschauer, dazukommen.

Star Highlights im März:

„Black Narcissus“

„Black Narcissus“ ist eine FX-Serie, die auf dem Bestseller-Roman von Rumer Godden basiert. Mopu, Himalaya, 1934. Ein abgelegener Klippenpalast, einst bekannt als das „Haus der Frauen“, birgt viele dunkle Geheimnisse. Dieser Palast von Mopu wurde von General Toda Rai gestiftet, der hofft, dass die Schwestern von St. Faith den Palast von unglücklichen Erinnerungen befreien, die mit seiner verstorbenen Schwester Srimati verbunden sind. Als die jungen Nonnen versuchen, dort eine Mission zu gründen, droht sich eine schreckliche Tragödie zu wiederholen.

Das Star Original „Black Narcissus“ startet mit der ersten Staffel am 5. März auf Disney +.

„Black Narcissus“

„Love in the Time of Corona“

Diese vierteilige, romantische Dramedy folgt vier miteinander verwobenen Geschichten. James und Sade jonglieren mit ihrem neuen Elterndasein und fragen sich, ob sie vielleicht nicht mehr zusammenpassen. Die eher platonische Beziehung der besten Freunde Oscar und Elle wird immer komplizierter. Nachdem sie sich Monate zuvor im Stillen getrennt haben, ziehen Paul und Sarah widerwillig wieder zusammen, als ihre Tochter Sophie vom College nach Hause kommt. Nanda ist eine eigensinnige Frau, die fest entschlossen ist, ihren 50. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Charles zu feiern, der in einer Reha-Einrichtung lebt.

Die erste Staffel des Star Originals „Love in the Time of Corona“ startet am 12. März auf Disney+.

„Godfather of Harlem“

„Godfather of Harlem“ erzählt die Geschichte des berüchtigten Unterweltbosses Bumpy Johnson (Oscarpreisträger Forest Whitaker). Dieser kehrt in den frühen 1960er Jahren nach einem Jahrzehnt aus dem Gefängnis zurück. Doch die Nachbarschaft, die er einst regierte, liegt nun in Scherben. Denn mittlerweile kontrolliert die italienische Mafia die Straßen.

Bumpy nimmt den Kampf um die Vorherrschaft mit der Genovese Familie auf und formt während der Auseinandersetzung ein Bündnis mit dem radikalen Prediger Malcom X (Nigél Thatch). Und obwohl die Geschichte von realen Geschehnissen inspiriert ist, sind bestimmte Figuren, Orte oder Vorfälle jedoch fiktional.

„Godfather of Harlem“ startet mit der ersten Staffel am 26. März bei Disney+.

Star Originals und Katalog-Titel ab März:

Freitag, 5. März

Neustart: Black Narcissus – Staffel 1, alle Episoden

Big Sky – Staffel 1, Episode 4

Love, Victor – Staffel 1, Episode 4

Helstrom – Staffel 1, Episode 4

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 4

Air Force One – 1997

Amelia

Arizona Junior

Baskets – Staffeln 1-3 – exklusiv auf Disney+

Der Tag des Falken

Devil’s Due – Teufelsbrut

Four Falls of Buffalo (ESPN)

The Catch – Staffeln 1+2 – exklusiv auf Disney+

Freitag, 12. März:

Neustart: Love in the Time of Corona – Staffel 1, alle Episoden

Big Sky – Staffel 1, Episode 5

Love, Victor – Staffel 1, Episode 5

Helstrom – Staffel 1, Episode 5

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 5

Anatomie einer Entführung

Die Hand an der Wiege

I hate Christian Laettner (ESPN)

In America

Nur noch 60 Sekunden

Quantico – Staffel 1-3

Quills – Macht der Besessenheit

Freitag, 19. März:

Big Sky – Staffel 1, Episode 6

Love, Victor – Staffel 1, Episode 6

Helstrom – Staffel 1, Episode 6

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 6

Atlanta Medical – Staffeln 1-3

Die Geschwister Savage

Ich glaube, ich liebe meine Frau

Of Miracles and Men (ESPN)

One Hour Photo

(Traum)Job gesucht

Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor

Freitag, 26. März:

Big Sky – Staffel 1, Episode 7

Love, Victor – Staffel 1, Episode 7

Helstrom – Staffel 1, Episode 7

Solar Opposites – Staffel 1, Episode 7

Godfather of Harlem – Staffel 1

Hot Chick – Verrückte Hühner

Mike and Dave Need Wedding Dates

My Name is Earl – Staffel 1-4

Pony Excess (ESPN)

Sideways

Teufelskind Joshua

The Beach

Disney+ Highlights im März:

„Raya und der letzte Drache“

Inspiriert von den Kulturen und Einwohnern Südostasiens entführt Disneys Raya und der letzte Drache kleine und große Zuschauer in eine Welt voller magischer Wesen und Abenteuer.

Raya und der letzte Drache startet am 5. März auf Disney+ mit VIP-Zugang. Mit dem VIP-Zugang können Disney+ Abonnenten mit einem aktiven Abo dann gegen eine einmalige Gebühr von 21,99 Euro „Raya und der letzte Drache“ auf Disney+ beliebig oft ansehen.

„Raum für Ideen“

Fünf Studenten aus den unterschiedlichsten Ecken des Planeten nehmen mit ihren großen Ideen an einem der renommiertesten Unternehmerwettbewerbe der Welt teil. Jeder von ihnen hat bei der Verfolgung seiner Träume Hindernisse überwunden, von Wirbelstürmen über Armut bis hin zu zivilen Unruhen. Ihre Ideen haben bereits ihr eigenes Leben verändert, aber sind sie auch bereit, die Welt zu verändern?

Das Disney+ Original „Raum für Ideen“ ist ab dem 12. März verfügbar.

„The Falcon and The Winter Soldier“

Marvel zeigt „The Falcon and The Winter Soldier“ mit Anthony Mackie als Sam Wilson alias Falcon und Sebastian Stan als Bucky Barnes alias Winter Soldier in den Hauptrollen. Die zwei, die erst in den letzten Momenten von „Avengers: Endgame“ zusammenfanden, begeben sich gemeinsam auf ein Abenteuer, das ihre Fähigkeiten – und ihre Geduld – auf die Probe stellt.

„The Falcon and The Winter Soldier“

In weiteren Rollen sind Daniel Brühl als Zemo, Emily VanCamp als Sharon Carter und Wyatt Russell als John Walker zu sehen. Das Disney+ Original „The Falcon and The Winter Soldier“ startet am 19. März auf Disney+.

Alle Neuheiten bei Disney+ im März:

Freitag, 5. März:

WandaVision – Staffel 1, Episode 9 (Marvel)

Marvel’s Behind the Mask (Marvel) – Katalog-Titel

Freitag, 12. März:

Neustart: Raum für Ideen (National Geographic)

Dr. Ks tierische Notaufnahme – Staffel 1-5 (National Geographic) – Katalog-Titel

Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (Disney) – Katalog-Titel

Freitag, 19. März:

Neustart: Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

Bluey – Staffel 1 (Disney) – Katalog-Titel

Die Wilden Kerle – Teil 6 (Disney) – Katalog-Titel

Freitag, 26. März:

Neustart: Mighty Ducks: Gamechanger – Staffel 1, Episode 1 (Disney)

Inside Pixar – neue Folgen (Pixar)

Gnomeo und Julia (Disney) – Katalog-Titel