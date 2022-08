Amazon Freevee: Das Launch-Programm im Überblick

Anzeige

Amazon Freevee ist seit heute auch in Deutschland gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Daher kann ein Überblick der Originals, die jetzt oder in Kürze erhältlich sind, nicht schaden:

„Bosch: Legacy“

Die Serie folgt Harry Bosch, der nach seinem Ausstieg aus dem LAPD zum Privatdetektiv wird und mit seinem einstigen Feind (und erstklassigen Anwalt) Money Chandler zusammenarbeitet. Ihre vielschichtige Geschichte prägt die Serie, während sie sich gemeinsam um das bemühen, worauf sie sich einigen können: Gerechtigkeit zu finden. In der Zwischenzeit wagt Boschs Tochter Maddie als neue Rekrutin den Sprung in die Welt des LAPD und muss sich mit den politischen Aspekten einer veralteten Polizeiarbeit auseinandersetzen in einer Zeit, in der diese mehr denn je auf dem Prüfstand steht. Den Trailer finden Sie hier.

„Uninterrupted’s Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers“

Die von den ausführenden Produzenten LeBron James und Maverick Carter produzierte Dokuserie „Uninterrupted’s Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers“ folgt den Sierra Canyon Trailblazers, dem Team, das mit einem der besten Kader der US-Geschichte auf der nationalen Basketballbühne aufgetaucht ist. Unter der Leitung von Cheftrainer Andre Chevalier zeigt das Team, zu dem auch die aufstrebenden Stars BJ Boston, Amari Bailey, Bronny James, Shy Odom, Zaire Wade und Ziaire Williams gehören, den Zuschauern aus erster Hand, wie das beliebteste High-School-Basketballteam der Welt seinen Alltag meistert und in ausverkauften Stadien spielt. Trailer:

„Moment of Truth“

„Moment of Truth“ enthüllt die nie zuvor gesehene Geschichte des Mordes an James Jordan, Vater von NBA-Legende Michael Jordan, und der grassierenden Korruption in einem ländlichen Bezirk in North Carolina, wo zwei Teenager, Larry Demery und Daniel Green, für das Verbrechen verurteilt wurden. Die Doku-Serie untersucht den ursprünglichen Fall bis hin zum aktuellen Wiederaufnahmeverfahren von Green, der seine Unschuld beteuert. Matthew Perniciaro und Michael Sherman von Bow and Arrow Entertainment sowie Jim Goodmon und Shelly Leslie von Capitol Broadcasting Company fungieren als Executive Producers. Trailer:

„Bug Out“

Bug Out geht dem Geheimnis des größten bekannten Diebstahls von lebenden Insekten in der Geschichte auf den Grund. Die vierteilige „Whodunnit“-Doku-Serie untersucht dieses seltsame Verbrechen und seine skurrile Besetzung aus Insektenschmugglern, -händlern und -sammlern. Den Trailer finden Sie hier.

„Luke Bryan: My Dirt Road Diary“

Die Serie begleitet den mehrfach mit Platin ausgezeichneten Countrymusik-Superstar Luke Bryan durch seine Höhen und Tiefen, Triumphen und Tragödien auf dem Weg zu seinem beispiellosen Erfolg. Durch Original-Heimvideos, Interviews und unglaublich persönliches Material erhalten die Zuschauer einen Einblick in das Leben des Country-Sängers und Songwriters. Die fünfteilige Doku-Serie wird von Luke Bryan, Kerri Edwards und Ryan Schmidt in Zusammenarbeit mit Endeavor Content und Peanut Mountain Productions produziert. Michael Monaco von FlyHi Films fungiert ebenfalls als Executive Producer und führt Regie. Trailer:

„Sprung“

Die am 19. August erscheinende Serie „Sprung“ folgt dem verurteilten Kriminellen Jack, der entschlossen ist, sein Leben zu ändern, als er aufgrund der Pandemie unerwartet aus dem Gefängnis entlassen wird. Nach mehr als zwanzig Jahren hinter Gittern hat er keinen Platz zum Leben. Da sich die Welt im Lockdown befindet, findet Jack Zuflucht bei einer ungewöhnlichen Gruppe ehemaliger Häftlinge, die sich zusammenschließen und ihr kriminelles Wissen für das Gute einsetzen.

„Judy Justice“

Die ehrenwerte Judy Sheindlin, Richterin am Familiengericht in Manhattan im Ruhestand, bringt ihre charakteristische Mischung aus scharfsinnigem Witz und Weisheit, eine urkomischer Offenheit und unerschütterlicher Ehrlichkeit mit, die sie seit über 25 Jahren zu Amerikas beliebtester Richterin gemacht hat. In „Judy Justice“ führt sie ab dem 22. August den Vorsitz in echten Fällen und trifft wichtige Entscheidungen. Begleitet wird sie von einem Team, das aus einem Gerichtsschreiber, einer Gerichtsstenografin und einem Gerichtsvollzieher besteht.

Amazon Freevee ist kostenlos

Ab sofort können Kunden mit und ohne Prime-Mitgliedschaft in Deutschland über die Prime Video App oder Website und in den kommenden Tagen über eine eigenständige App auf Fire TV auf Amazon Freevee zugreifen. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Jeden Monat wird Amazon Freevee neue Inhalte, darunter Amazon Freevee Originals, bei Fans beliebte lizenzierte Filme, Serienepisoden sowie lineare Kanäle hinzufügen und so Kunden kostenlose Unterhaltung aus einer Vielzahl von Genres bieten.

Quelle: Amazon

