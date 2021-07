Prime Video im August: Champions League Live ohne Aufpreis, neue Filme und Serien

Anzeige

Neben Live-Spielen der UEFA Champions League sehen Prime-Kunden beim Streamingdienst von Amazon ab August auch neue Filmtitel und Original-Serien.

Diese ist zum Beispiel ganz frisch: „Cruel Summer“, eine 10-teilige Psychothriller-Serie, die über drei Sommer der 1990er Jahren erzählt. Als ein beliebter Teenager plötzlich verschwindet, entwickelt sich ein unscheinbares Mädchen von der Außenseiterin zum beliebtesten Mädchen der Stadt, um schließlich zur meist verachteten Person in den USA zu werden. Jede Episode wird aus unterschiedlichen, zeitlichen Perspektiven erzählt. Die Amazon Original-Serie startet am 6. August bei Prime Video.

Champions League ohne Aufpreis bei Prime

In den neuen Episoden von „Modern Love“ (ab 13. August) bricht indes die Liebe alle Regeln: Eine alte Flamme wird neu entfacht; Freundschaften und Liebschaften werden ausgetestet; Es entsteht dadurch eine Romanze mit dem Ex des Ex. Ein One-Night-Stand stellt die Welt auf den Kopf; Ein unmögliches Versprechen wird gegeben; Der Geist eines verlorenen Liebhabers schwebt über allem; Die eigene Sexualität wird erkundet – die achtteilige zweite Staffel von Modern Love verspricht eine Sammlung von Geschichten über Beziehungen, Verbindungen, Verrat und Enthüllungen. Jede Episode zeigt die Liebe in all ihren komplizierten und schönen Formen, alle inspiriert von wahren Begebenheiten aus der beliebten gleichnamigen Kolumne der „New York Times“.

Ebenfalls noch diesen Sommer erfolgt der Anstoß für die Champions League bei Prime Video: Ab dem 17. August sehen Prime-Mitglieder jeweils ein Spiel der Champions League am Dienstag exklusiv und live im Rahmen ihrer Mitgliedschaft und ohne zusätzlichen Aufpreis. Prime Video zeigt im Anschluss die Highlights aller anderen Begegnungen des Dienstags. Insgesamt werden 16 Begegnungen live übertragen: Den Anfang machen im August zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase folgen ab September und acht Partien der K.O.-Runde in 2022.

Neue Serien und Staffeln im August

Cruel Summer – Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 6. August

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 6. August Modern Love – Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 13. August

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 13. August Nine Perfect Strangers – Staffel 1

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 20. August

Amazon Exclusive Exklusiv verfügbar ab 20. August Kevin Can F**K Himself – Staffel 1

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 27. August



Neue Specials bei Prime Video

Borat’s American Lockdown & Debunking Borat

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 13. August

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 13. August Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor Of Stable Containing Editing Machine

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 13. August

Neue Filme im August

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 13. August

Amazon Exclusive Exklusiv verfügbar ab 13. August Jay And Silent Bob Reboot

Exklusiv verfügbar ab 2. August

Exklusiv verfügbar ab 2. August Balkan Line

Exklusiv verfügbar ab 4. August

Exklusiv verfügbar ab 4. August Alone – Du kannst nicht entkommen

Exklusiv verfügbar ab 5.August

Exklusiv verfügbar ab 5.August Infamous

Exklusiv verfügbar ab 9. August

Exklusiv verfügbar ab 9. August Heroes

Exklusiv verfügbar ab 11. August

Exklusiv verfügbar ab 11. August The Tiger Mafia

Exklusiv verfügbar ab 14. August

Exklusiv verfügbar ab 14. August Shadow In The Cloud

Exklusiv verfügbar ab 16. August

Exklusiv verfügbar ab 16. August Black Christmas

Exklusiv verfügbar ab 23. August

Exklusiv verfügbar ab 23. August Unsane – Ausgeliefert

Exklusiv verfügbar ab 26. August

Exklusiv verfügbar ab 26. August Marienne & Leonard: Words Of Love

Exklusiv verfügbar ab 27. August

Exklusiv verfügbar ab 27. August Batman Begins

Verfügbar ab 31. August

Verfügbar ab 31. August Batman V Superman: Dawn Of Justice

Verfügbar ab 13. August

Verfügbar ab 13. August The Dark Knight

Verfügbar ab 31. August

Verfügbar ab 31. August The Dark Knight Rises

Verfügbar ab 31. August

Der seltsame Fall des Benjamin Button

Verfügbar ab 30. August

50 Erste Dates

Verfügbar ab 3. August

Ted 2

Verfügbar ab 25. August

Straight Outta Compton

Verfügbar ab 3. August

Catch Me If You Can

Verfügbar ab 7. August

Drachenzähmen leicht gemacht 2

Verfügbar ab 11. August

The Danish Girl

Verfügbar ab 20. August

Kong: Skull Island

Verfügbar ab 21. August

Charlie und die Schokoladenfabrik

Verfügbar ab 24. August

Godzilla

Verfügbar ab 21. August

Ab August bietet Amazon Prime Video auch Live-Spiele der Champions Leauge, © UEFA



Blues Brothers 2000

Verfügbar ab 22. August

Verfügbar ab 22. August Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses

Verfügbar ab 2. August

Verfügbar ab 2. August Infection

Verfügbar ab 1. August

Verfügbar ab 1. August Alibi.com

Verfügbar ab 3. August

Verfügbar ab 3. August Das Ende – Assault on Precinct 13

Verfügbar ab 4. August

Verfügbar ab 4. August Das Haus der Krokodile

Verfügbar ab 5. August

Verfügbar ab 5. August Verachtung

Verfügbar ab 6. August

Verfügbar ab 6. August Schändung

Verfügbar ab 6. August

Verfügbar ab 6. August Erbarmen

Verfügbar ab 6. August

Verfügbar ab 6. August Erlösung

Verfügbar ab 6. August

Verfügbar ab 6. August Elizabeth: Das goldene Königreich

Verfügbar ab 7. August

Verfügbar ab 7. August Terminator Genisys

Verfügbar ab 8. August

Verfügbar ab 8. August The Jacket

Verfügbar ab 9. August

Verfügbar ab 9. August Men in Black

Verfügbar ab 10. August

Verfügbar ab 10. August Wild Child – Erstklassig Zickig

Verfügbar ab 12. August

Verfügbar ab 12. August So ist das Leben – Life Itself

Verfügbar ab 13. August

Verfügbar ab 13. August The Invasion

Verfügbar ab 14. August

Verfügbar ab 14. August Tremors – Im Land der Raketenwürmer

Verfügbar ab 15. August

Verfügbar ab 15. August Ready Player One

Verfügbar ab 16. August

Verfügbar ab 16. August Zum Glück geküsst

Verfügbar ab 17. August

Verfügbar ab 17. August Bigfoot Junior

Verfügbar ab 17. August

Verfügbar ab 17. August The Queen of Spain – Die Königin von Spanien

Verfügbar ab 18. August

Verfügbar ab 18. August Killer’s Bodyguard

Verfügbar ab 19. August

Verfügbar ab 19. August Wettkampf der Tiere – Daisy Quokkas großes Abenteuer

Verfügbar ab 23. August

Verfügbar ab 23. August 15:17 To Paris

Verfügbar ab 23. August

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.