Amazon Prime Video: Die Highlights im Oktober

Im Oktober warten auf alle Prime Video Nutzer unter anderem die neue Staffel der Comedy „LOL: Last One Laughing“ und das Remake eines echten Horrorklassikers.

Neben der zweiten Staffel von „LOL: Last One Laughin“ mit Michael Bully Herbig startet Amazon unter anderem die Original Serie „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast„. Die Serie basiert auf dem Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973, der auch die Grundlage für den Kult-Film von 1997 war. Ein Jahr nach dem tödlichen Autounfall, der in der Nacht ihres Schulabschlusses passiert ist, fühlt sich eine Gruppe von Teenagern auch noch heute durch ein dunkles Geheimnis verbunden – und wird von einem brutalen Mörder verfolgt. Start ist am 15. Oktober.

Zudem schaltet Amazon im Prime Video Bereich zahlreiche aktuelle Filmtitel für alle Abonnenten frei. Dazu zählen etwa das kunterbunte Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“, der verstörende Psychothriller „The Lodge“ und der neue Guy Ritchie Film „Cash Truck“ mit Jason Statham.

Die Prime Video Highlights im Oktober

Neue Serien und Staffeln

LOL: Last One Laughing S2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 1. Oktober

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 15. Oktober

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 15. Oktober

Maradona – Leben wie ein Traum

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 29. Oktober

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 29. Oktober



The Walking Dead: World Beyond S2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 4. Oktober 2021

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 4. Oktober 2021

Lucifer S6

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 25. Oktober

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 25. Oktober

Blind Spot S5

Exklusiv verfügbar ab 23. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 23. Oktober

Motherland: Fort Salem S2

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober

Homeland S8

Exklusiv verfügbar ab 15. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 15. Oktober

Grey's Anatomy S16

Verfügbar ab 4. Oktober 2021

Verfügbar ab 4. Oktober 2021

The Middle S1-S9

Verfügbar ab 29. Oktober 202

Verfügbar ab 29. Oktober 202

Neue Filme

Justin Bieber: Our World

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 8. Oktober

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 8. Oktober Welcome To The Blumhouse

Bingo Hell / Black As Night / Madres / The Manor

Amazon Originals

Exklusiv verfügbar ab 1. Oktober / 8. Oktober



Zur Einstimmung auf Halloween dürfen sich Prime-Mitglieder auf die Fortsetzung der Reihe Welcome To The Blumhousefreuen. Mit Bingo Hell, Black As Night, Madres und The Manor gehen vier Geschichten über teuflische Kräfte, übernatürliche Ereignisse und die Kreaturen der Nacht an den Start. Die Amazon Original Filme Bingo Hell und Black As Night sind ab dem 1. Oktober exklusiv bei Prime Video verfügbar, Madres und The Manor ab dem 8. Oktober.

Bohemian Rhapsody

Exklusiv verfügbar ab 1. Oktober

The Lodge

Exklusiv verfügbar ab 6. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 6. Oktober

Dolittle

Exklusiv verfügbar ab 11. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 11. Oktober

Tolo Tolo

Exklusiv verfügbar ab 13. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 13. Oktober

The Marksman

Exklusiv verfügbar ab 23. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 23. Oktober

Asche ist reines Weiß

Exklusiv verfügbar ab 14. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 14. Oktober

Checkered Ninja

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober

Fabricated City

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober

Slate

Exklusiv verfügbar ab 20. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 20. Oktober

A Hard Day

Exklusiv verfügbar ab 14. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 14. Oktober

The Silence

Exklusiv verfügbar ab 17. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 17. Oktober

Ich war noch niemals in New York

Exklusiv verfügbar ab 17. Oktober

Exklusiv verfügbar ab 17. Oktober

The Revenant

Verfügbar ab 3. Oktober

Verfügbar ab 3. Oktober

Der Polarexpress

Verfügbar ab 3. Oktober

Verfügbar ab 3. Oktober

Ocean's 8

Verfügbar ab 25. Oktober

Verfügbar ab 25. Oktober

Winter's Tale

Verfügbar ab 4. Oktober

Verfügbar ab 4. Oktober

Becoming-Das Böse in ihm

Verfügbar ab 10. Oktober

Verfügbar ab 10. Oktober

Wie ein einziger Tag

Verfügbar ab 21. Oktober

Verfügbar ab 21. Oktober

Es

Verfügbar ab 24. Oktober

Verfügbar ab 24. Oktober

Alvin And The Chipmunks: The Road Chip

Verfügbar ab 22. Oktober

Verfügbar ab 22. Oktober

Hearts of Darkness – Reise ins Herz der Finsternis

Verfügbar ab 4. Oktober

Verfügbar ab 4. Oktober

Eyes Wide Shut

Verfügbar ab 7. Oktober

Verfügbar ab 7. Oktober

The Conjuring 1 & 2

Verfügbar ab 15. Oktober

Verfügbar ab 15. Oktober

Annabelle: Creation

Verfügbar ab 15. Oktober

Verfügbar ab 15. Oktober

Elf

Verfügbar ab 16. Oktober

Verfügbar ab 16. Oktober

The Prestige

Verfügbar ab 23. Oktober

Verfügbar ab 23. Oktober

Knerten und die Seeschlange

Verfügbar ab 1. Oktober

Verfügbar ab 1. Oktober

neue Titel zum Kaufen und Leihen

Peter Hase 2

Zum Kaufen verfügbar ab 30. September

Nomadland

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 30. September

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 30. September

The Protégé

Zum Kaufen verfügbar ab 7. Oktober

Zum Leihen verfügbar ab 22. Oktober

Escape Room 2: No Way Out

Zum Kaufen verfügbar ab 21. Oktober

Zum Leihen verfügbar ab 4. November

Freaky

Zum Kaufen verfügbar ab 22. Oktober

Zum Leihen verfügbar ab 4. November

Weißbier im Blut

Zum Kaufen verfügbar av 28. Oktober

Zum Leihen verfügbar ab 12. November

Cash Truck

Zum Kaufen verfügbar ab 28. Oktober

Zum Leihen verfügbar ab 11. November

Nobody

Zum Kaufen verfügbar ab 29. Oktober

Zum Leihen verfügbar ab 11. November

