April-Highlights bei Amazon Prime Video

Neben der Serien-Adaption eines beliebten Hörspielklassikers für Kinder nimmt der Streamingdienst die erste Serie basierend auf digitalen Gemälden und einen neuen Fall für Detective Bosch ins Programm.

Der April bei Amazon Prime wird abwechslungsreich: Neben dem Start einer „Bibi & Tina“ Serie und der Fortsetzung anderer Serien-Highlights wie „Bosch“ holt der Streamingdienst Film-Klassiker wie „Zurück in die Zukunft“ und exklusiv die Fortsetzung des Abba-Hits „Mamma Mia! Here We Go Again“ ins Programm.

Außerdem stellt Amazon ab sofort kostenlos eine Auswahl an Serien und Filmen für Kinder zur Verfügung, um die Kleinen zu beschäftigen und die Eltern im Homeoffice zu entlasten. Kunden brauchen dazu keine Prime-Mitgliedschaft, sondern nur einen kostenlosen Amazon-Account, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete.

Die neue Live-Action-Serie „Bibi & Tina“ ab 3. April aus der Feder von Serienschöpfer Detlev Buck holt Prime-Mitglieder zu den zwei Freundinnen auf den Martinshof, wo Hexe Bibi (Katharina Hirschberg) und Tina (Harriet Herbig-Matten) einen spannenden Sommer voller Überraschungen erleben.

Zeitgleich an den Start geht die Sci-Fi-Amazon Original Serie „Tales from the Loop“, die vom Leben und den Abenteuern der Menschen erzählt, die über dem „Loop“ leben – einer Maschine, die die Geheimnisse des Universums ergründen soll. Die Serie ist von den digitalen Gemälden von Simon Stålenhag inspiriert. In der 6. Staffel von „Bosch“ ab 17. April geht der gleichnamige Detective (Titus Welliver) nicht nur einem komplexen Mordfall nach, außerdem muss er Los Angeles vor einer radioaktiven Katastrophe bewahren. Ebenfalls ab 17. April erscheint das neue Amazon Original „Selah & the Spades“: Alles dreht sich um das Drama der Beliebtheits-Hierachie des angesehenen Haldwell-Internats. An der Spitze sitzt Selah Summers (Lovie Simone), die sich stets auf einem schmalen Grat bewegt zwischen denen, die sie verehren, und denen, die sie fürchten.

Die Übersicht der April-Highlights bei Amazon Prime Video:

Neue Serien & Staffeln

„Bibi & Tina“– Staffel 1

exklusiv verfügbar ab 03.04.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 03.04. „The Walking Dead: World Beyond“ – Staffel 1

Amazon Original Starttermin verschoben auf einen späteren Zeitpunkt (tba) „Bosch“ – Staffel 6

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 17.04. „All or Nothing: Philadelphia Eagles“ – Staffel 5

Amazon Original Deutsche Synchronfassung exklusiv verfügbar ab 10.04. „The Orville“ – Staffel 2

verfügbar ab 30.04.

Neue Filme

„Selah & the Spades“

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 17.04. „Rocketman“

exklusiv verfügbar ab 10.04. „Blackkklansman“

verfügbar ab 21.04. „Mamma Mia! Here We Go Again“

exklusiv verfügbar ab 15.04. „I Am Mother“

exklusiv verfügbar ab 22.04. „Citizen K“

exklusiv verfügbar ab 15.04. „Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat“

exklusiv verfügbar ab 03.04. „Eine moralische Entscheidung“

exklusiv verfügbar ab 18.04. „Kursk“

exklusiv verfügbar ab 11.04. „Cleo“

exklusiv verfügbar ab 24.04. „Passengers“

verfügbar ab 05.04. „Zurück in die Zukunft I-III“

verfügbar ab 11.04. „Breaking In“

verfügbar ab 20.04. „Summer Love“

verfügbar ab 07.04.

Neue Kids-Highlights

„Dino Dana“ – Staffel 3, Teil 2

Amazon Original Serie exklusiv verfügbar ab 17.04. „Playmobil: Der Film“

exklusiv verfügbar ab 29.04. „Evan Allmächtig“

exklusiv verfügbar ab 29.04.