„Avatar 2“ erscheint für das Heimkino: Streaming-Termin steht

Anzeige

Am Dienstagabend deutscher Zeit wurde bekannt, wann das Sci-Fi-Epos „Avatar 2: The Way of Water“ im Streaming erscheinen wird.

Anzeige

Hollywood-Legende James Cameron hat mit seinem 3D-Spektakel „Avatar: The Way of Water“ erneut die Kinocharts gestürmt und einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gedreht. Während das Science-Fiction-Abenteuer seit dem 14. Dezember 2022 weiterhin in den deutschen Kinos zu sehen ist, ist nun auch der Termin für die Heimkino-Veröffentlichung bekannt. Über den offiziellen Twitter-Account von „Avatar“ teilte man diese Woche den Start für den 28. März 2023 mit. Ab diesem Datum soll der Film als Video-on-Demand verfügbar sein. Zwar ist es noch nicht offiziell, aber es ist davon auszugehen, dass „Avatar 2“ also Ende März auch in Deutschland für die heimischen vier Wände erscheinen wird.

Return to Pandora whenever you want at home, only on Digital March 28. Get access to over three hours of never-before-seen extras when you add #AvatarTheWayOfWater to your movie collection. pic.twitter.com/4dOhyjMU9l

Wann kommt „Avatar 2“ zu Disney+

Spekuliert werden kann aktuell nur über einen Disney+ Release. Der digitale Heimkino-Start scheint sich vorerst nämlich nur auf kostenpflichtige Angebote zu beziehen, ehe der Film dann auch im Abonnement enthalten sein wird. Zumindest ist in der Ankündigung noch keine Rede von der Streaming-Plattform. Ein konkreter Termin für eine physische Auswertung auf Blu-ray, 3D-Blu-ray oder UHD-Disc ist ebenso noch nicht bekannt. Als Zusatzangebot zum digitalen VoD-Start Ende März sollen derweil drei Stunden an Bonusmaterial erscheinen, wie dem aktuellen Tweet zu entnehmen ist.

Foto: 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Darum geht es in „Avatar: The Way of Water“

„Avatar 2“ erzählt die Geschichte von Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) weiter. Als alte Feinde erneut Pandora heimsuchen und danach streben, die Rohstoffe und Lebewesen des Planeten auszubeuten, müssen Jake und Neytiri nebst ihrer Familie ihre Heimat verlassen. Unterschlupf finden sie bei einem Stamm, der am Wasser lebt, wo es schon bald zu großen Auseinandersetzung mit den Erdenbewohnern kommt.

Hier geht’s zur Filmkritik zu „Avatar: The Way of Water“.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen