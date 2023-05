„Avatar: The Way of Water“ startet bei Disney+

Anzeige

Nach einem langen Besucheransturm in den Kinos wird James Camerons „Avatar: The Way of Water“ am 7. Juni bei Streamingdienst Disney+ Premiere feiern und damit zum ersten Mal als Teil eines Streaming-Abos abrufbar sein

„Avatar: The Way of Water“ kam in Deutschland am 14. Dezember in die Kinos und erreichte weltweit mit fast 2,32 Milliarden Dollar an den Kinokassen das dritthöchste Einspielergebnis aller Zeiten. Der Film wurde für zahlreiche Oscars nominiert, darunter in der Kategorie „Bester Film“, und setzte neue Maßstäbe für visuelle Effekte. In der von Cameron und seinem langjährigen Partner Jon Landau produzierten 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment-Produktion spielen Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis und Kate Winslet.

In wenigen Wochen startet der Kino-Kassenschlager nun bei Disney+ und wird somit mehr als ein halbes Jahr nach seiner Veröffentlichung erstmals ohne Aufpreis als Teil eines Streaming-Abonnements als Video-on-Demand verfügbar gemacht.

Was die DF-Filmredaktion von „Avatar: The Way of Water“ hielt, lesen Sie in der Kritik.

Zum Leihen und Kaufen ist „Avatar: The Way of Water“ bereits seit einiger Zeit verfügbar.