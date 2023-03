„Avatar 2“ in UHD und Dolby Atmos: Deutscher Streaming-Start leicht verspätet

Anzeige

Während „Avatar 2: The Way of Water“ in den USA schon diesen Monat im Streaming erscheint, müssen sich deutsche Fans noch minimal länger gedulden.

Zwar konnte „Avatar 2“ bei der aktuellen Oscar-Verleihung nur eine Trophäe abstauben, doch die ging am Ende konsequent und eher wenig überraschend an die visuellen Effekte. Der immens erfolgreiche Blockbuster hat mit seinen animierten, dreidimensionalen Unterwasserwelten erneut die Grenzen des technisch Zeigbaren ausgelotet. Im Heimkino müssen alle Fans von James Camerons Sci-Fi-Spektakel zwar vorerst auf eine 3D-Veröffentlichung verzichten, doch dafür wird der Film bald in 4K UHD-Qualität und mit Dolby Atmos als digitaler Kauf zur Verfügung stehen.

„Avatar 2“ im April als Video-on-Demand

Schon vor kurzem wurde der US-amerikanische Streaming-Start für „Avatar 2“ kommuniziert und auf den 28. März 2023 datiert, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Damals herrsche noch Rätselraten, ob der Termin auch auf den deutschen Markt zutreffen wird. Jetzt steht offiziell fest, dass der Film hierzulande wenige Tage später, nämlich am 4. April, als kostenpflichtiges Video-on-Demand für die digitale Sammung erworben werden kann.

„Avatar 2“ soll man dann bei allen gängigen digitalen Händlern kaufen können, einschließlich Amazon Prime Video, Apple TV, Sky Store und Videoload. Dazu erhält man über drei Stunden an Bonusmaterial über die Hintergründe zu „The Way of Water“. Dieses beinhaltet unter anderem verschiedene Featurettes, die sich mit dem Herausforderungen der Darsteller und der technischen Erschaffung der Welt von Pandora auseinandersetzen, wie der aktuellen Startmeldung von Disney zu entnehmen ist.

Hier geht’s zur Filmkritik zu „Avatar: The Way of Water“.

