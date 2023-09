Basketball: Bundesliga-Saison startet auf neuem Sender

Anzeige

Nach der WM-Sensation ist vor der Bundesliga und Pokal: Sportsender Dyn ist das neue Zuhause für Basketball-Fans. Diese Woche startet die neue Saison.

Der neue Sportsender Dyn startet am 22. September in die Basketball-Saison 23/24. Zum Auftakt überträgt Dyn die erste BBL-Pokalrunde, bei der das ProA Team BBC Bayreuth vor Heimpublikum auf die MLP Academics Heidelberg trifft. Das Dyn On-Air-Team ist besetzt mit Ex-Nationalspieler Patrick Femerling als Experte in der Oberfrankenhalle, Top-Moderatorin Anett Sattler, die durch die Sendung und Trainerlegende Stefan Koch, der live kommentiert. Dyn geht ab 19.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf Sendung, bevor das Spiel um 20 Uhr beginnt.

Erst Pokal, dann Bundesliga

Beim Sonntagsspiel der ersten Pokalrunde treffen am 24. September die Fraport Skyliners vor heimischer Kulisse auf den Syntainics MBC. Sebastian Meichsner, auch bekannt als “C-Bas”, gibt hier als Teil des On-Air-Teams sein Debüt als Moderator. Die easyCredit BBL beginnt am 27. September mit der Begegnung zwischen dem deutschen Meister, ratiopharm Ulm, und dem Überraschungsteam der vergangenen zwei Jahre, den Niners Chemnitz. Auch hier setzt Dyn auf eine erstklassige Besetzung: So debütiert Malte Ziegenhagen, ehemaliger Captain der Chemnitzer, in seiner neuen Rolle als Experte, an der Seite des erfahrenen Basketball-Kommentators Michael Körner und Moderatorin Anett Sattler. Dyn geht hier ab 19.30 Uhr auf Sendung, Anwurf ist dann um 20 Uhr.

Dyn hat neben Handball auch die Basketball-Bundesliga im Angebot

Insgesamt zeigt Dyn live und auf Abruf bis zu 551 Basketballspiele. Dazu zählen bis zu 344 Spiele in der easyCredit BBL, 23 Begegnungen des BBL-Pokals und bis zu 184 Spiele in der Basketball Champions League. Der BBL-Pokal wird in einem neuen Modus ausgetragen: Erstmalig nehmen neben den 18 Teams der easyCredit BBL auch die besten sechs Teams der Basketball Bundesliga Pro A am Pokalwettbewerb teil. Basketballfans können sich auf bis zu 344 Live-Spiele inklusive Hauptrunde, Play-Ins und Play-Off-Runden in der easyCredit BBL freuen. Mit großer Spannung erwarten die Basketball-Fans zudem, wie vier Spieler der Basketball-Nationalmannschaft, die am 10. September 2023 erstmals den Weltmeisterschaftstitel für Deutschland geholt hat, in dieser Saison für deutsche Basketball-Clubs spielen werden.

Für den FC Bayern München Basketball spielen Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey. Johannes Thiemann trägt bereits seit 2018 das Trikot von Alba Berlin. Auf internationaler Ebene zeigt Dyn die Basketball Champions League ab der Hauptrunde. Aus der easyCredit BBL sind mit den EWE Baskets Oldenburg, MHP Riesen Ludwigsburg und den Telekom Baskets Bonn, als amtierenden Meister der Basketball Champions League, drei deutsche Clubs in der Hauptrunde dabei.

Neben einem attraktiven Live-Angebot können die Dyn Abonnenten alle Spiele auch im Nachgang erstmalig und wiederholend auf Abruf anschauen. Außerdem wird das Dyn Basketball Angebot durch viele neue Formate abgerundet. So liefern Basti Doreth und Stefan Koch in ihrem neuen Vodcast „Captain & Coach“ tiefe Analysen und scharfsinnige Kommentare zur Liga. Am 19. September (online ab ca. 19 Uhr) blicken beide auf die erste Pokalrunde. Welche Teams sind bereit für den Auftakt, welche sind es weniger und welche Überraschungen könnte es im Pokal geben? Im Format „Bastis Corner“ spricht Basti Doreth mit dem ehemaligen Nationalspieler Paul Zipser über seine Heimkehr nach Heidelberg.

WM-Erfolg als Rückenwind für den neuen Anbieter

Die Sport-Streamingplattform Dyn startete im August 2023. Screenshot digitalfernsehen.de

„Vier Wochen nach unserem Sendestart freuen wir uns den Basketballfans ein umfangreiches Basketball-Portfolio an Live-Berichterstattung in ihrer Lieblingssportart zu präsentieren“, sagt Andreas Heyden CEO von Dyn Media. „Der WM-Erfolg der Basketball-Nationalmannschaft fügt sich zeitlich sehr positiv in den Start der Basketball-Saison bei Dyn ein. Als das neue Zuhause des Basketballs werden wir diesen Erfolg mit unseren Formaten medial hervorragend begleiten können.“