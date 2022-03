Bayern – Salzburg live Streamen: Champions League heute bei Prime Video

Anzeige

Wenn der FC Bayern und RB Salzburg heute im Achtelfinale der Champions League aufeinander treffen, können Kunden von Amazon Prime heute ohne Aufpreis zuschauen: Der Streamingdienst Prime Video zeigt das Spiel im Live-Stream.

Die allermeisten Spiele der UEFA Champions League gibt es mittlerweile bei DAZN zu sehen. Da man dort aber kurzerhand die Preise um satte 100 Prozent angezogen hat, ging wohl die eine oder andere Mitgliedschaft beim Sport-Streamingdienst flöten. Umso größer ist die Nachfrage dann, wenn Amazon Prime Video mal wieder eines seiner ausgewählten Spiele am Dienstag zeigen kann – so wie heute.

Bayern heute bei Prime Video

Bayern München muss heute gegen Leipzigs Brause-Schwesterclub RB Salzburg ran – und es gibt durchaus größere Namen in der K.O.-Runde der Champions League. Darin liegt allerdings auch immer ein gewisses Risiko und die Bayern sollten auf der Hut sein. Schließlich ließ der deutsche Rekordmeister bereits am Wochenende in der Bundesliga Federn auf dem Weg zur frühen Meisterschaft: Mit einem Unentschieden gegen Bayer Leverkusen lässt Bayern den BVB potentiell wieder auf sechs Punkte heran – wenn dieser sein Nachholspiel gegen Mainz gewinnen kann. Zum direkten Vergleich mit den Dortmundern kommt es überdies auch noch im April.

Zunächst müssen die Bayern aber nun Salzburg bezwingen und konnte aus dem Hinspiel bei den Österreichern nur einen Punkt mitnehmen. Amazon Prime Video überträgt die Partie heute ab 20 Uhr (Anstoßzeit 21 Uhr) im Live-Stream.

So sieht man Bayern – Salzburg heute kostenlos live

Wer noch kein Probe-Abo bei Amazon Prime hatte, kann sich die heutige Partie sogar kostenlos anschauen: Dafür muss nur eine 30-tägige Probemitgliedschaft bei Amazon abgeschlossen – und rechtzeitig wieder gekündigt werden. Verlängert sich die Mitgliedschaft bei Amazon Prime, fallen dafür 7,99 monatlich oder 69 Euro im Jahres-Abonnement an.

