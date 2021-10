Boxen: Nächster Schwergewichts-Hammer bei DAZN

Anzeige

Nach dem hochklassigen WM-Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk vor zwei Wochen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) können sich alle Box-Fans nun auf das nächste Highlight im Schwergewicht bei DAZN freuen: Wilder vs. Fury.

Mit Tyson Fury und Deontay Wilder stehen sich dabei zwei alte Bekannte gegenüber. Der erste Kampf im Dezember 2018 endete Unentschieden, es folgte eine Wilder-Niederlage im Rückkampf. Nach dem geplatzten Titel-Vereinigungskampf zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua, kommt es nun zum dritten Aufeinandertreffen des WBC-Champions mit Wilder, um den Anspruch auf den Gürtel ein für alle mal zu klären.

DAZN-Experte und Ex-Klitschko-Manager Bernd Bönte ist auch diesmal wieder dabei. Uli Hebel und Andreas Selak kommentieren. Der Kampf steigt in der T-Mobile Arena in Las Vegas, dem „Mekka des Boxsports. DAZN überträgt in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober für alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz den nächsten Schwergewichts-Kracher zwischen WBC-Weltmeister Tyson Fury und Herausforderer Deontay Wilder live und exklusiv. Die Vorkämpfe werden ab 3 Uhr nachts von Sebastian Hackl kommentiert, mit Experte Elias Stefanescu an seiner Seite.

Zur Einstimmung auf den Mega-Fight zeigt Sportstreamingdienst zudem auch die Pressekonferenz und das Wiegen live. Genaue Uhrzeiten kommuniziert DAZN nach eigenen Angaben zu einem späteren Zeitpunkt im News-Bereich der Homepage. Außerdem können sich Fans noch einmal die ersten beiden Kämpfe der Trilogie auf der Plattform ansehen.

